El Departamento de Estado designa al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Publicado por Víctor Mendoza 24 de noviembre, 2025

El Registro Federal publicó este lunes que el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

"Con base en una revisión del Expediente Administrativo reunido en este asunto, y en consulta con el procurador general y el secretario del Tesoro, he concluido que existe una base fáctica suficiente para encontrar que las circunstancias relevantes descritas en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según enmendada (en adelante INA) (8 USC 1189 ), existen con respecto a: Cartel de los Soles (también conocido como Cartel of the Suns)", escribió el Registro Federal.

La designación fue anunciada en medio del despliegue militar iniciado en agosto por la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe. El fin de semana seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio de estas maniobras militares.

La medida fue firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y entra en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Registro Federal.

En un mensaje difundido en X, Rubio afirmó que la estructura, que Washington señala como dirigida por Nicolás Maduro, ha corrompido las instituciones gubernamentales en Venezuela y es "responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio".