Las fuerzas estadounidenses bombardean un petrolero que se dirigía a Irán tras ignorar repetidas advertencias

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de junio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este martes que las fuerzas estadounidenses bombardearon e inutilizaron un buque cisterna con destino a la isla iraní de Kharg, luego de que la embarcación no cumpliera con repetidas instrucciones emitidas. De acuerdo con lo comunicado por el comando, el petrolero M/T Lexie, con bandera de Botsuana, fue interceptado mientras navegaba por aguas internacionales rumbo a la isla, la cual es conocida por ser uno de los principales centros de exportación de petróleo del régimen de Irán.

La intercepción forma parte de una campaña de aplicación más amplia lanzada por la Administración del presidente Donald Trump en abril, mes desde el cual las fuerzas estadounidenses han desviado 122 embarcaciones e inutilizado seis buques comerciales que intentaban viajar hacia o desde puertos iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, en medio de las negociaciones con la teocracia islámica de Irán.

Sobre lo ocurrido en la isla, el CENTCOM detalló que la embarcación “ignoró repetidas advertencias” y no siguió las directrices emitidas por las fuerzas estadounidenses durante casi 24 horas. El comando añadió que, tras varios intentos fallidos de lograr el cumplimiento de las órdenes, el personal militar estadounidense actuó, explicando que: “Una aeronave estadounidense finalmente inutilizó la embarcación al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque, impidiendo que el petrolero llegara a Irán”. De igual forma, el CENTCOM comunicó que el petrolero no transportaba petróleo ni ningún otro tipo de carga en el momento del incidente.

Poco después del anuncio del CENTCOM, las Fuerzas Armadas de Kuwait informaron que sus sistemas de defensa aérea estaban interceptando nuevamente ataques con misiles y drones por parte de Irán, y exhortaron a la población a “no acercarse ni tocar ningún resto, metralla u objeto no identificado que pueda resultar de la interceptación de objetivos aéreos hostiles”.

Durante el fin de semana, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones iraníes de radar y drones, a lo que Teherán respondió atacando una base militar en Kuwait que, según afirmó, estuvo involucrada en la operación estadounidense.