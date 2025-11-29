Trump alerta que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad"

Publicado por Diane Hernández 29 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump, lanzó este sábado una contundente advertencia respecto al espacio aéreo venezolano, en medio de un clima de creciente tensión con el dictador Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", escribió el republicano en su red social Truth Social.

La declaración surge mientras la administración estadounidense incrementa la presión sobre el régimen de Venezuela y despliega en el Caribe una operación militar de gran escala, que incluye el portaaviones más grande del mundo.

En este contexto, Washington busca reforzar su postura frente a Caracas y advertir sobre posibles riesgos en la región.