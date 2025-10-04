El aeropuerto de Múnich reanuda los vuelos tras una segunda suspensión por alerta de drones

Publicado por Diane Hernández 4 de octubre, 2025

(AFP) El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, reanudó "progresivamente" los vuelos este sábado, pero se esperan retrasos después de que el viernes cerrara por segunda noche consecutiva por una alerta por drones, tras varios incidentes similares en Europa.

Los países europeos están alarmados después de que la semana pasada Dinamarca y Noruega cerrarán aeropuertos tras detectar la presencia de drones.

Estas perturbaciones atizaron la tensión derivada de la guerra en Ucrania después de que Polonia y Rumania denunciaron en septiembre intrusiones de drones y Estonia afirmara que tres cazas rusos violaron su espacio aéreo.

Rusia niega su implicación, pero la UE propuso un plan para implementar un "muro" antidrones tras los acontecimientos.

Múnich: 23 vuelos desviados y 12 cancelados

"A partir de las 21H30 el tráfico aéreo fue restringido y posteriormente cancelado debido al avistamiento de drones", informó el aeropuerto de Múnich el viernes, lo que provocó que 23 vuelos entrantes fueron desviados y 12 con ese destino fueron cancelados.

Otros 46 despegues tuvieron que ser cancelados o retrasados hasta el sábado, afectando a un total de 6.500 pasajeros.

Un portavoz de la policía declaró a la AFP que hubo "dos avistamientos confirmados de drones de manera simultánea por patrullas policiales poco antes de las 23H00, alrededor de las pistas norte y sur".

"Los drones se alejaron de inmediato antes de poder ser identificados", añadió.

"Como la noche anterior, el aeropuerto, en colaboración con las aerolíneas, proporcionó rápidamente suministros a los pasajeros en las terminales. Se instalaron camas de campaña, junto con mantas, bebidas y refrigeradores", indicó el aeropuerto.

¿Cuándo fue la primera interrupción con drones en espacio alemán? dejó varados a casi 3.000 pasajeros.

​El incidente comenzó a las 20H30 hora local, cuando la policía reportó avistamientos de drones en zonas cercanas al aeropuerto, incluidas las localidades de Freising y Erding.

​Erding alberga un aeródromo utilizado por las armadas alemanas. El diario alemán Bild señaló que algunos de los drones fueron vistos sobrevolando esas instalaciones, aunque la policía no lo confirmó.

​Los primeros drones cerca del perímetro del aeropuerto fueron vistos alrededor de las 21H05 del jueves, y una hora más tarde sobre el complejo aeroportuario. ​Los avistamientos finalizaron alrededor de la medianoche.



Alerta máxima en Alemania

El viernes por la mañana, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó el incidente del jueves como una "llamada de atención" sobre la amenaza que representan los drones.

"La carrera entre la amenaza de los drones y la defensa contra ellos se está volviendo cada vez más difícil", afirmó a Bild, añadiendo que "se necesita con urgencia más financiación e investigación" sobre este tema a nivel nacional y europeo.

Se espera que el gobierno alemán apruebe el miércoles aviones para modificar la ley y permitir que el ejército derribe drones, si es necesario. Medios de Alemania aseguraron que los artefactos volaron incluso sobre sitios militares e industriales.

Los 27 Estados del bloque de la UE se reunieron el jueves pasado en Copenhague y debatieron el plan de reforzar la defensa con un "muro antidrones".