Rusia viola el espacio aéreo de otro país de la OTAN, esta vez los drones llegaron a Rumanía

Publicado por Diane Hernández 15 de septiembre, 2025

Rumanía, miembro de la OTAN y de la UE, alertó el fin de semana que un dron ruso penetró en su espacio aéreo, apenas tres días después de que 19 aparatos de Moscú incursionaran en el cielo polaco, otro socio de la Alianza Atlántica.

Las autoridades rumanas precisaron que la aeronave violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructuras en la vecina Ucrania, invadida por Moscú en febrero de 2022.

El ejército de Bucarest envió dos F-16 para supervisar la situación, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Los aviones "detectaron un dron en el espacio aéreo nacional" y lo rastrearon hasta que "desapareció del radar", añadió.

El dron "no sobrevoló zonas pobladas y no supuso una amenaza inminente para la seguridad de la población", precisó el aviso oficial.

La intrusión de drones en Polonia fue la primera de este tipo en ese país desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

La OTAN alerta por posición de Moscú

La intrusión del artefacto ocurrió después de que Polonia denunciara el miércoles pasado la entrada en su espacio aéreo de 19 drones, donde al menos tres de ellos fueron derribados con ayuda de la OTAN.

La nueva incursión generó alerta en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. El fin de semana, tanto Polonia como la OTAN desplegaron helicópteros y aviones de combate por unos bombardeos con drones rusos en Ucrania, no muy lejos de la frontera polaca.

"Debido a la amenaza de bombardeos de vehículos aéreos no tripulados [drones] en las regiones de Ucrania limítrofes con la República de Polonia (...), hay aviones polacos y de aliados operando en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y de reconocimiento por radar alcanzaron su máximo nivel de alerta", escribió el mando operativo de las Fuerzas Armadas polacas en X.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, también aludió en X a "la amenaza que plantean los drones rusos que operan por encima de Ucrania, cerca de la frontera polaca", y dijo que sus sistemas de defensa aérea terrestres habían alcanzado el nivel máximo de alerta .

El espacio aéreo del aeropuerto de Lublin, en el sureste del país europeo, estaba cerrado y varios vuelos tuvieron que ser desviados o sufrieron retrasos.

Tusk dijo horas después que se había levantado la alerta, pero subrayó que el país seguía atento a cualquier amenaza.

UE: la violación del espacio aéreo rumano por drones rusos es "inaceptable"

​

​"La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE", escribió Kallas en X. "Esta continua escalada imprudente amenaza la seguridad regional. Nos solidarizamos con Rumania. Estoy en contacto cercano con el gobierno rumano". La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó este domingo de "inaceptable" la incursión de un dron ruso en el espacio aéreo de Rumania, acusando a Moscú de una "escalada imprudente".​"La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos es otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE", escribió Kallas en X. "Esta continua escalada imprudente amenaza la seguridad regional. Nos solidarizamos con Rumania. Estoy en contacto cercano con el gobierno rumano".

Rumania alerta de que la intrusión de un dron ruso plantea un "nuevo desafío" de seguridad

Rumanía alertó de que las acciones de Moscú suponen un "nuevo desafío" para la seguridad en el mar Negro.

En un comunicado el país miembro de la OTAN "condena firmemente las acciones irresponsables de la Federación de Rusia y subraya que representan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro".

"Este tipo de incidentes demuestra la falta de respeto de la Federación de Rusia por el derecho internacional", añadió su Ministerio de Defensa.

La ministra de Relaciones Exteriores rumana, Toiu Oana, informó en la televisión privada Digi 24 que el embajador ruso en Bucarest, Vladimir Lipaev, había sido convocado para "comunicar claramente la protesta de Rumania" por la intrusión del dron.

Rusia culpa a Ucrania de la intrusión de un dron en Rumanía

La embajada rusa en Bucarest afirmó que la incursión de un dron en el espacio aéreo rumano este fin de semana fue una "provocación" de Ucrania, después de que el embajador ruso fuera convocado en la cancillería rumana a propósito de este incidente.

El embajador ruso, Vladimir Lipayev, dijo que la afirmación de Bucarest de que Rusia fue responsable de la intrusión "carece de base".

"Los hechos hacen pensar que fue una provocación deliberada del régimen de Kiev", indicó la embajada en un comunicado la noche del domingo, y agregó que Bucarest no respondió "de manera convincente" a las preguntas planteadas por Moscú.