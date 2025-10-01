Estados Unidos ayuda a Dinamarca a reforzar su seguridad tras incursiones de drones

Publicado por Williams Perdomo 30 de septiembre, 2025

Estados Unidos envió material antidrones a Dinamarca para las cumbres europeas del 1 y 2 de octubre. El anuncio fue hecho este martes por el Ministerio de Defensa danés. De esta manera, EEUU se suma a los numerosos países europeos que ofrecieron apoyo a Dinamarca tras sobrevuelos de drones de origen desconocido.

"Estamos contentos y agradecidos de que Estados Unidos también apoye a Dinamarca con capacidades antidrones en el marco de la próxima cumbre", escribió el ministerio en X.

Entre tanto, Dinamarca también agradeció a Ucrania por el despliegue de una misión de especialistas en el país con el objetivo de compartir su experiencia en la defensa contra drones.

“La experiencia de Ucrania es hoy la más relevante en Europa, y son precisamente nuestros conocimientos, nuestros especialistas y nuestras tecnologías las que pueden convertirse en un elemento clave del futuro Muro de Drones de Europa: un proyecto a gran escala que garantizará la seguridad en los cielos”, escribió el presidente Zelenski en su cuenta de X al anunciar el despliegue.

En ese sentido, el presidente ucraniano aseguró que instruyó al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al Ministro de Defensa de Ucrania y al Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania para que colaboren con rapidez con todos los socios europeos “verdaderamente capaces de desplegar un sistema antidrones. Los resultados de la misión en Dinamarca también definirán el marco de cooperación con otros países europeos”.

Los recientes avistamientos de drones en Dinamarca provocaron el cierre de varios aeropuertos, incluido el de Copenhague, el mayor del norte de Europa. También se observaron drones sobre instalaciones militares danesas, aunque no se reportaron nuevas incursiones desde el 27 de septiembre.