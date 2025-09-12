La OTAN lanza la operación 'Centinela del Este' después de que Rusia violase el espacio aéreo polaco

Publicado por Alejandro Baños 12 de septiembre, 2025

La Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) anunció el lanzamiento de una nueva operación -denominada Centinela del Este- como respuesta a la intrusión de varios drones rusos en el espacio aéreo de Polonia producida esta semana.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, se reunieron este viernes para ultimar los detalles de Centinela del Este, que iniciará la alianza en los próximos días.

Tras el encuentro, Rutte y el general Grynkewich ofrecieron una rueda de prensa para confirmar el lanzamiento de la operación, que tendrá como objetivo reforzar el flanco oriental de la alianza ante amenazas como la que personifica Rusia.

"La violación del espacio aéreo de Polonia a principios de esta semana no es un incidente aislado y afecta a más países, además de Polonia. Aunque se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente, la OTAN no se queda de brazos cruzados, sino que está actuando", señaló el general Grynkewich.

"Centinela del Este proporcionará una disuasión y una defensa aún más centradas y flexibles donde y cuando sea necesario para proteger a nuestra población y disuadir de nuevos actos imprudentes y peligrosos como los ocurridos a principios de esta semana", agregó.

Varios países cederán recursos militares para la operación

Por su parte, Rutte dijo que Centinela del Este servirá para "reforzar todavía más nuestras posiciones a lo largo de nuestro flanco oriental", añadiendo que algunos de los países que integran la OTAN comenzarán a ceder recursos militares para esta nueva operación.

"Centinela del Este añadirá flexibilidad y fuerza a nuestra postura. Y dejará claro que, como alianza defensiva, siempre estamos preparados para defender", subrayó Rutte.

Concretamente, Dinamarca entregará dos aviones de combate F-16 y una fragata de guerra antiaérea, Francia aportará tres aviones de combate Rafales y Alemania dará cuatro aviones de combate Eurofighters.

No es la primera vez que Rusia viola el espacio aéreo de la OTAN

Al margen de hablar sobre la operación Centinela del Este, el secretario general de la OTAN aprovechó su comparecencia para aclarar lo que sucedió esta semana en el espacio aéreo polaco, además de confirmar que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo con el Kremlin como agresor.

"Aunque se trata de la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que hemos visto, lo ocurrido el miércoles no fue un incidente aislado. La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental está aumentando en frecuencia. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Ya sea intencionado o no, es peligroso. E inaceptable", remarcó Rutte.

En la madrugada de este miércoles, varios drones rusos Geran-2 invadieron sin autorización el espacio aéreo polaco, lo que hizo que Varsovia activase los protocolos de defensa e invocase el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas urgentes con el resto de aliados de la OTAN. Los artefactos fueron derribados por el Ejército polaco.