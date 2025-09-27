Dinamarca, Alemania y Noruega investigan nuevas incursiones de drones en sus espacios aéreos

Publicado por Víctor Mendoza 27 de septiembre, 2025

La Policía de Dinamarca informó el sábado de que se habían detectado drones de origen desconocido sobre la mayor base militar del país, en el último episodio en una serie de detecciones similares que el Gobierno calificó de "ataque híbrido".

"Puedo confirmar que tuvimos un incidente hacia las 8:15 pm [hora local] que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea, y sobre la misma", declaró el oficial Simon Skelsjaer a AFP.

Skelsjaer se refería así a la instalación militar de Karup, que comparte sus pistas con el aeropuerto de Midtjylland. Aquel debió cerrar brevemente, aunque ningún vuelo se vio afectado porque no había vuelos comerciales programados.

El funcionario dijo que los drones no fueron derribados, y que no podía comentar el origen de los aparatos. Aseguró, además, que la Policía y el Ejército están trabajando conjuntamente en la investigación.

El Gobierno danés apunta contra Moscú

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo durante la semana que el país había sido "víctima de ataques híbridos", en referencia a una forma de guerra no convencional, señalando directamente al Kremlin. "Hay un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese país es Rusia".

Moscú rechazó "firmemente" cualquier implicación en los incidentes ocurridos en Dinamarca. Su embajada en Copenhague calificó los hechos de "provocación puesta en escena" en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro danés de Justicia, Peter Hummelgaard, estimó a comienzos de semana que el objetivo de estos ataques era "sembrar el miedo, crear divisiones y asustarnos". Añadió, asimismo, que su país obtendrá nuevas capacidades para detectar y neutralizar drones.

Los vuelos de drones comenzaron días después de que Dinamarca anunciara que adquiriría por primera vez armas de precisión de largo alcance, argumentando que Rusia representaría una amenaza "en los próximos años".

Oslo y Berlin denuncian nuevas incursiones aéreas

En las últimas horas, tanto Noruega como Alemana encendieron alarmas por incidentes similares.

En el primero, las autoridades aseguraron estar investigando posibles incursiones de drones cerca de su base militar más grande, la de Orland.

También el sábado, el ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, aseguró que se había detectado un "enjambre" de drones en el norte del país.

"Estamos viendo una amenaza híbrida constante", dijo el ministro alemán, asegurando que revisaría las normas de seguridad para permitir que el Ejército derribara los drones. "Lo que estamos presenciando es una carrera armamentística, una carrera armamentística entre las amenazas de los drones y la defensa contra los drones", sostuvo. "Debemos prepararnos".

Blindar el cielo de Europa

Tanto la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como la Unión Europea (UE) expresaron preocupación por los incidentes en Dinamarca y similares en otros países del continente.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que la Alianza se tomaba "muy en serio" lo sucedido durante la semana en territorio danés. Hablando sobre las incursiones de tanto aviones como drones rusos en el espacio aéreo de al menos seis países miembros de la alianza, Donald Trump afirmó que los vehículos infractores debían ser derribados.

Polonia y Estonia invocaron el Artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica, que convoca a consultas a los países miembros en caso de que alguno de ellos se sienta amenazado. Algunos analistas han apuntado hacia una estrategia rusa de desgaste, aprovechando el bajo costo de los drones:

Por su parte, una decena de países de la UE acordaron el viernes que la creación de un "muro antidrones" debe ser "prioritario" para el bloque. Así lo explicó el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, quien detalló que el sistema deberá incluir capacidades de "detección, rastreo e interceptación".