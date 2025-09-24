Trump dice que los aliados de la OTAN deberían derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo
El presidente realizó el comentario tras una pregunta explícita de un reportero.
Durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el presidente Donald Trump declaró que los países de la OTAN deberían derribar a todas las aeronaves rusas que violen su espacio aéreo.
Un reportero le preguntó directamente al presidente: “¿Cree que los países de la OTAN deberían derribar aeronaves rusas si entran en su espacio aéreo?”.
El presidente respondió: “Sí, lo creo”.
El canciller de Polonia, Radosław Sikorski, reaccionó públicamente a las palabras de Trump: “Mensaje recibido”.
Más temprano, el propio Sikorski había advertido a Rusia de que sus aviones o misiles podrían ser derribados si violan el espacio aéreo de la OTAN.
"Si otro misil o avión entra en nuestro espacio sin permiso, deliberadamente o por error, y es derribado y los restos caen en territorio de la OTAN, por favor, no vengan aquí a lloriquear por ello", dijo Sikorski. "Ya están advertidos".
Las declaraciones del presidente Trump y del canciller de Polonia se producen después que Estonia solicitara una consulta con otros miembros de la OTAN tras denunciar que tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron "sin permiso" en su espacio aéreo y permanecieron 12 minutos sobre el golfo de Finlandia. Rusia negó haber violado el espacio aéreo estonio, pero Polonia y Rumanía también realizaron recientemente denuncias similares, afirmando que drones rusos habían violado su espacio aéreo.
