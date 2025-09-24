Voz media US Voz.us
Trump dice que los aliados de la OTAN deberían derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo

El presidente realizó el comentario tras una pregunta explícita de un reportero.

Donald Trump y Vladimir Putin en una imagen de archivoAFP

Emmanuel Alejandro Rondón

Durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el presidente Donald Trump declaró que los países de la OTAN deberían derribar a todas las aeronaves rusas que violen su espacio aéreo.

Un reportero le preguntó directamente al presidente: “¿Cree que los países de la OTAN deberían derribar aeronaves rusas si entran en su espacio aéreo?”.

El presidente respondió: “Sí, lo creo”.

El canciller de Polonia, Radosław Sikorski, reaccionó públicamente a las palabras de Trump: “Mensaje recibido”.

Más temprano, el propio Sikorski había advertido a Rusia de que sus aviones o misiles podrían ser derribados si violan el espacio aéreo de la OTAN.

"Si otro misil o avión entra en nuestro espacio sin permiso, deliberadamente o por error, y es derribado y los restos caen en territorio de la OTAN, por favor, no vengan aquí a lloriquear por ello", dijo Sikorski. "Ya están advertidos".

Las declaraciones del presidente Trump y del canciller de Polonia se producen después que Estonia solicitara una consulta con otros miembros de la OTAN tras denunciar que tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron "sin permiso" en su espacio aéreo y permanecieron 12 minutos sobre el golfo de Finlandia. Rusia negó haber violado el espacio aéreo estonio, pero Polonia y Rumanía también realizaron recientemente denuncias similares, afirmando que drones rusos habían violado su espacio aéreo.

Giro de 180 grados

Tras su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Trump demostró que dio un giro de 180 grados en su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, mostrando una posición mucho más frontal contra el régimen ruso, incluso instando a Ucrania a avanzar posiciones para recuperar territorio ocupado por el Ejército enemigo.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia y, al ver los problemas económicos que esto le está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR TODA UCRANIA en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son, muy posiblemente, una opción. ¿Por qué no? Rusia ha estado librando sin rumbo durante tres años y medio una guerra que a una verdadera potencia militar le habría tomado menos de una semana ganar. Esto no pretende menospreciar a Rusia. De hecho, más bien los hace parecer ‘un tigre de papel’”.​

