Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los presos políticos y el cierre del centro de tortura El Helicoide tras llamada con Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de enero, 2026

La dictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una amnistía general para los presos políticos en el país sudamericano y el cierre de El Helicoide, el cual es el centro de tortura más grande de América Latina y una de las principales cárceles que el régimen venezolano usa para retener a la disidencia. Durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen, Rodríguez indicó que la propuesta cubrirá "todo el periodo de violencia política de 1999 al presente"; y que esta será enviada formalmente a la Asamblea Nacional, también controlada por la dictadura y cuyo presidente es su hermano Jorge.

"Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto. Vengo a esta Cámara como presidenta, pero también como abogada. Mi padre estuvo preso y murió fruto de tortura. Creo en la Constitución. En la soberanía nacional. En la justicia al pueblo venezolano. Necesitamos más justicia, con más tutela jurídica", afirmó Rodríguez, quien también señaló sobre El Helicoide que dicho centro se convertiría en "un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad". Asimismo, Rodríguez aseguró que la decisión ya había sido hablada con el dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Ejército de los Estados Unidos el pasado 3 de enero y hoy está preso en la ciudad de Nueva York.

El anuncio por parte de Rodríguez llega casi un mes después del inicio de las liberaciones de algunos presos políticos, las cuales han ocurrido de manera lenta e intermitente, con varias de las organizaciones que han venido defendiendo a los presos políticos asegurando que estas no llegarían a las 350. Si bien el proyecto de ley —el cual debe ser aprobado por la asamblea chavista— eliminaría las causas judiciales contra los presos políticos, Rodríguez dijo que la amnistía no aplicaría para diferentes tipos de delitos, tales como homicidio y narcotráfico.

El anuncio por parte de la dictadora venezolana tuvo lugar pocas horas después de su última conversación con el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. En la llamada se constató la apertura del espacio aéreo venezolano para los vuelos con Estados Unidos y la aprobación de la reforma petrolera.