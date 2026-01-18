El partido socialista de Mamdani y una red vinculada al empresario marxista Neville Roy Singham se activan para frenar la deportación de Khalil

Publicado por Just The News / Jerry Dunleavy 18 de enero, 2026

Los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) y una red de activistas de extrema izquierda vinculada al Partido Comunista Chino han redoblado sus esfuerzos para impedir la deportación del activista antiisraelí Mahmoud Khalil, aliado del alcalde Zohran Mamdani, a raíz de una reciente sentencia judicial.

Khalil, que está casado con una ciudadana estadounidense y ahora tiene la tarjeta de residencia, fue uno de los líderes de las acampadas propalestina y anti-Israel en la Universidad de Columbia tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Un juez federal de distrito bloqueó el verano pasado los esfuerzos del ICE para deportarlo, pero un tribunal federal de apelaciones abrió de nuevo la puerta a la expulsión el jueves. La DSA y una red de activistas de extrema izquierda vinculada al rico empresario marxista Neville Roy Singham se pusieron rápidamente en defensa de Khalil.

Mamdani: "Represión política"



"La detención de Mahmoud Khalil el año pasado fue algo más que un escalofriante acto de represión política, fue un ataque a todos nuestros derechos constitucionales", tuiteó Mamdani el jueves. "Ahora, mientras continúa la represión de la libertad de expresión propalestina, se amenaza a Mahmoud con volver a detenerlo. Mahmoud es libre y debe seguir siéndolo". Asimismo, otros líderes de la DSA tuitearon en defensa de Khalil.

El People's Forum, grupo revolucionario marxista con sede en Manhattan, y Code Pink, grupo marginal de activistas contra la guerra, tampoco perdieron tiempo para posicionarse en defensa del activista, con el primero diciendo que estaba organizando protestas anti-ICE en su nombre. Just the News informó anteriormente sobre cómo estos y otros grupos activistas radicales tienen vínculos de liderazgo o financieros con una red de financiación respaldada por Singham.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano, votó este mes a favor de citar a Singham para obtener información sobre esta extensa red de activistas.

Columbia University Apartheid Divest (CUAD) fue el grupo propalestina y antiisraelí que desencadenó muchas de las acampadas estudiantiles, y Khalil fue uno de los principales "negociadores" de CUAD cuando el grupo ocupó edificios en el campus de Columbia tras los mortales ataques terroristas de Hamás.

La DSA, el People's Forum y Code Pink no respondieron a la solicitud de comentarios.

"No son bienvenidos aquí": la Administración Trump insinúa que Khalil será deportado de nuevo



Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el jueves que el juez de primera instancia que ordenó liberar a Khalil el verano pasado no tenía la jurisdicción adecuada. El nuevo fallo podría eventualmente llevar a que vuelva a ser arrestado.

En un fallo de 2-1, los jueces del Tribunal de Apelaciones para el Tercer Circuito concluyeron esta semana que el tribunal inferior había intervenido indebidamente, afirmando que "el esquema que el Congreso promulgó que rige los procedimientos de inmigración proporciona a Khalil un foro significativo en el que plantear sus reclamaciones más adelante en caso de una petición de revisión de una orden final de expulsión".

La Unión Americana de Libertades Civiles, que está ayudando a representar a Khalil, dijo que "la opinión no entra en vigor inmediatamente y la Administración Trump no puede legalmente volver a detener al Sr. Khalil hasta que la orden entre en vigor formalmente, lo que no sucederá mientras tenga la oportunidad de buscar una revisión inmediata".

El Departamento de Estado dijo el jueves que el tribunal federal de apelaciones "ha anulado la decisión tomada por un juez activista de liberar al activista pro-Hamas Mahmoud Khalil. Esta es una gran victoria para la Administración Trump. No permitiremos que partidarios del terrorismo pongan en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos".

"Para los medios que venden desinformación sobre el fallo de apelación para Mahmoud Khalil, esta es nuestra postura en términos simples: si simpatiza con terroristas, su presencia es contraria a los intereses nacionales y de política exterior de Estados Unidos", dijo Rubio en X el jueves. "No son bienvenidos aquí".

Una red de Singham se prepara para intensificar las protestas públicas



Tras la sentencia del tribunal de apelación, el People's Forum buscó rápidamente conectar a Khalil con las protestas anti-ICE que están organizando el grupo marxista y sus aliados, compartiendo un gráfico el jueves que dice: "Pongamos fin al terror del ICE. Apoyemos a Mahmoud. Todos fuera el 20 de enero"; fecha que coincide con el aniversario de la toma de posesión de Trump.

"¡ESTAMOS CON MAHMOUD KHALIL! ¡ICE FUERA DE NUESTRAS COMUNIDADES! Esta mañana, un tribunal federal de apelaciones ha anulado la orden de puesta en libertad de Mahmoud. Su equipo legal ha sido claro: NO hay base legal inmediata para una nueva detención, y la lucha continúa en apelaciones", dijo el foro el pasado jueves en X.

"Esto sucede mientras el reinado de terror del ICE se intensifica: mataron a Renee Nicole Good en Minneapolis y continúan atacando a organizadores y aterrorizando a familias en todo el país. ¡Estamos con Mahmoud Khalil! El 20 de ENERO saldremos a la calle para plantar cara al terror del ICE y dejar claro que cuando vienen por uno de nosotros, vienen por todos nosotros. ¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!".

El grupo comunista también publicó aquello en Facebook e Instagram.

La cofundadora de Code Pink, Medea Benjamin, intervino el viernes con un video en el que agitaba un cartel de "Liberen a Mahmoud Khalil". Singham se casó con Jodie Evans, otra cofundadora del grupo antibelicista de izquierdas, en 2017.

"Tuve que desenterrar este cartel que solía llevar el año pasado cuando Mahmoud Khalil estaba detenido", dijo Benjamin en su video del viernes. "Desde su liberación, en lugar de quedarse callado, ha estado viajando por todo el país hablando con tremenda valentía, defendiendo los derechos del pueblo palestino".

La cuenta principal de X de Code Pink compartió el mismo mensaje, así como el video de Benjamin.

El People's Forum de Singham, otra pieza del engranaje



Just the News informó el pasado mes de marzo de que el People's Forum fue una fuerza impulsora de las protestas de condena a la detención y posible deportación de Khalil que iniciaron el año pasado. Hay marcas de videos publicados por el foro en redes sociales que detallan el papel del grupo en la organización, promoción, asistencia y dirección de las protestas pro-Khalil, incluido un rally en las inmediaciones de un tribunal neoyorquino y una "sentada de protesta en la Torre Trump". El equipo legal de Khalil se dirigió a la multitud en una protesta organizada por el foro.

Un tuit del People's Forum en junio mostraba a Khalil marchando con el cofundador del foro Manolo De Los Santos.

El año pasado, el foro, declaradamente comunista, vinculó sus esfuerzos a favor de Khalil con su campaña de protesta callejera Shut It Down For Palestine (Apágalo por Palestina) y a una lucha contra la entrada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los campus. El grupo afirmó: "Saldremos a la calle para exigir la liberación inmediata de Mahmoud Khalil y reafirmar nuestro compromiso de lucha por una Palestina libre". El foro instaba a los simpatizantes a estar "todos a favor de Mahmoud Khalil".

El Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL, por sus siglas en inglés), de estilo revolucionario marxista, que colabora estrechamente con el People's Forum y también está vinculado a la red de Singham, había utilizado el jueves mensajes casi idénticos a los del foro para promover las protestas contra el ICE previstas para la próxima semana. El PSL ha sido clave a la hora de liderar las protestas anti-ICE durante muchos meses.

El medio vinculado a Singham BreakThrough News también escribió sobre la sentencia de Khalil el jueves.

Khalil y Mamdani aparecieron juntos varias veces y comparten abogado activista



Cuando Khalil fue detenido por primera vez por el ICE en marzo del año pasado, Mamdani rápidamente hizo de la oposición a su detención el centro de su candidatura a la alcaldía. A finales de ese mes, Mamdani tuiteó que se había enfrentado "al 'zar de la frontera' Tom Homan, que vino a Albany para cumplir las órdenes de Trump: impulsar las deportaciones masivas, llevar a cabo el asalto a los neoyorquinos de clase trabajadora y justificar la detención injustificable del residente legal y futuro padre, Mahmoud Khalil".

El cómico egipcio-estadounidense Ramy Youssef subió al escenario con Mamdani y Khalil en un espectáculo celebrado en junio en Nueva York. Un video del evento mostró a Khalil uniéndose a Mamdani y Youssef en el escenario, con Khalil y Mamdani abrazándose mientras la gran multitud vitorea.

The New Yorker informó de que Mamdani y Khalil se habían conocido por primera vez en persona en ese acto y que, mientras estaban entre bastidores, Mamdani había sonreído, había rodeado a Khalil con el brazo y le había dicho: "Ojalá pudiera llevarte conmigo a todas partes". La revista añadió que Khalil le dijo: "Me entusiasma la posibilidad de criar a mi hijo en una ciudad donde usted sea el alcalde". Khalil dijo que Mamdani era "un hombre con tantos principios que el ICE aún no le ha detenido", pero que "se nota que lo están pensando".

Contradiciendo a The New Yorker, L'Orient Today reportó que Khalil habló previamente, en junio, en un mitin de Mamdani en Queens. Khalil asistió al acto de juramento de Mamdani a principios de Año Nuevo, y Khalil al parecer fue escoltado hasta la primera fila de la toma de posesión de Mamdani en Nueva York.

"El alcalde Mamdani fue el primero en pedir mi liberación, en salir a la calle para pedir responsabilidades por lo que me había ocurrido. Así es como empezó la relación", dijo Khalil a Spectrum News NY1 en la toma de posesión del socialista-demócrata. "Que se convirtiera en mi defensor lo aprecié mucho, mucho, especialmente porque fue en una época en la que mucha gente no lo hacía... Zohran insistió en salir y hablar en mi nombre".

Khalil añadió: "Los neoyorquinos musulmanes tienen un papel positivo que desempeñar en esta ciudad, y todos estos ataques islamófobos contra él no tuvieron éxito, porque los neoyorquinos vieron lo que hay en Zohran, vieron el potencial de una persona que se preocupa por todos".

Miembros de la DSA y la red de Singham piden más activismo en defensa de Khalil



Ramzi Kassem, entonces codirector del programa Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility (CLEAR) de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), fue uno de los abogados de Khalil el año pasado. A finales de diciembre, Mamdani eligió a Kassem como su principal asesor jurídico.

"¡Bienvenido a una nueva era, Ramzi Kassem!", Mamdani tuiteó el mes pasado. "Ramzi Kassem se une a la administración desde la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde cofundó y ahora codirige CLEAR (Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility), que ha estado en primera línea proporcionando defensa legal a los estudiantes detenidos por ICE y apoyando a muchos más en riesgo".

Aber Kawas, miembro de la DSA y veterano activista musulmán que ha hecho declaraciones controvertidas sobre el terrorismo y el 11-S, y que también fue respaldado por Mamdani para un escaño en la asamblea estatal de Nueva York en Queens, rápidamente intentó defender a Khalil el jueves en un post en X que incluía dos fotos de Kawas con Khalil, incluida una en la que Khalil se ha puesto un gorro rojo con el emblema de la DSA.

"La cruel detención de Mahmoud Khalil por parte del ICE por defender Palestina nunca debería haber ocurrido. Fue un honor trabajar con él y con su equipo legal para conseguir su liberación", dijo Kawas en X. "AHORA debemos permanecer todos juntos para asegurarnos de que sigue libre para estar con su familia y seguir luchando por la libertad palestina".

Bondi: "Se aprovechó de la generosidad de nuestra nación"



"Siguiendo mis órdenes ejecutivas firmadas previamente, el ICE orgullosamente aprehendió y detuvo a Mahmoud Khalil, un estudiante extranjero radical pro-Hamás en el campus de la Universidad de Columbia", Donald Trump escribió en Truth Social en marzo. "Este es el primer arresto de muchos que vendrán".

El fallo del tribunal federal de apelaciones de este jueves significa que Khalil puede volver a encontrarse en el punto de mira del ICE.

"El fallo de hoy es profundamente decepcionante, pero no quiebra nuestra determinación", dijo Khalil en un comunicado. "Puede que se haya abierto la puerta a una posible nueva detención más adelante, pero no ha socavado nuestro compromiso con Palestina y con la justicia y la rendición de cuentas. Seguiré luchando por todas las vías legales y con toda mi determinación hasta que mis derechos y los derechos de otros como yo estén plenamente protegidos".

La fiscal general Pam Bondi se pronunció el viernes, diciendo en redes sociales: "El secretario Rubio tiene toda la razón. Estamos orgullosos de nuestros abogados del Departamento de Justicia por lograr esta victoria judicial CLAVE [...] Un ciudadano de un país extranjero se aprovechó de la generosidad de nuestra nación para simpatizar con Hamás y abogar por los terroristas en suelo estadounidense. No dejaremos que Khalil eluda las leyes de inmigración de Estados Unidos".

"Continuaré con mi defensa hasta que Palestina sea libre", dijo Khalil al medio de extrema izquierda Democracy Now! en una entrevista de finales de semana. "Todos estos intentos son sólo esfuerzos para distraernos de lo que realmente importa, que es el genocidio de Israel en Gaza".

