Cori Bush culpa al AIPAC de su derrota en el pasado y busca volver al Congreso

Cori Bush, que se postula para ocupar el escaño en el Congreso que perdió en 2024, culpó de su derrota al Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos.

"AIPAC no me hizo, así que AIPAC no puede romperme", declaró.

"El AIPAC y sus aliados invirtieron 15 millones de dólares en St. Louis el ciclo pasado para mentir sobre mí y silenciar nuestro movimiento. Pensaron que yo desaparecería. Pero al igual que San Luis, yo nunca me rompo", escribió.

"Volviendo más fuerte y más alto"

"Me presento al Congreso para luchar por todos nosotros. Por la gente. Por todos los que se levantan contra las fuerzas que intentan aplastar el progreso. Me presento por vosotros", añadió. "Nuestras elecciones primarias del 4 de agosto tratan de que volvamos más fuertes y más alto para terminar el trabajo que empezamos: bajar los costes y proteger a nuestros vecinos".

Un demócrata de extrema izquierda y antiguo miembro del antiisraelí y progresista Escuadrón en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en 2024, Bush perdió las primarias en San Luis ante Wesley Bell por casi 6.800 votos, 5,5 puntos porcentuales. El AIPAC felicitó a Bell "por su consecuente victoria sobre un detractor antiisraelí".

"Un candidato que representa la franja extremista hostil al estado judío"

"Una vez más, un demócrata progresista pro-Israel se ha impuesto a un candidato que representa a la franja extremista hostil al Estado judío", declaró entonces el AIPAC. Bell fue elegida para representar al 1er Distrito del Congreso de Missouri.

Tras anunciar que se presentaba, Bush acusó a Bell el 14 de enero de estar "pagada por las grandes farmacéuticas, el AIPAC y los megadonantes de Donald Trump". Ella ha acusado a Israel de genocidio.

