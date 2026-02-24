Los exámenes para obtener la licencia de conducir comercial se realizarán únicamente en inglés

Publicado por Just The News | Alan Wooten | The Center Square 24 de febrero, 2026

Todos los exámenes de licencia de conducir comercial serán administrados en inglés, dijo el viernes el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa, el secretario de Transporte Sean Duffy y el administrador de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, Derek Barrs, dijeron que la medida "fortalecerá la seguridad y la integridad en las carreteras de Estados Unidos."

Además de exámenes en inglés, el sistema de registro se actualizará con verificación de identificación. También se abordarán los centros de formación CDL no conformes y los transportistas.

"Lo que estamos haciendo es implementar una regla que dirá que hay un idioma en el que usted puede tomar su prueba - es sólo Inglés", dijo Duffy. "El examen se hace en inglés. Si no sabes hablar inglés ni leer inglés, no te irá bien en el examen".

La mayor parte de la señalización en Estados Unidos, incluidos los mensajes electrónicos de emergencia, está en inglés.

Se pedirá a los Estados que descalifiquen a los conductores que no cumplan las normas de dominio del inglés.

"Tenemos que responsabilizar a todos los eslabones de la cadena a medida que avanzamos en todo este proceso", dijo Barrs.

El administrador describió cómo su agencia se enfrenta al fraude, los transportistas camaleón, los operadores inseguros y los abusos en todo el sector de los vehículos de motor.

"Están diseñados para evadir y escapar de la aplicación, el cumplimiento y hacer las cosas correctas", dijo Barrs al describir una definición para una red de transportistas camaleón y refiriéndose a un accidente mortal en Indiana la semana pasada. "No se trata de un incidente aislado. Pone al descubierto graves vulnerabilidades que tenemos en nuestro sistema y que vamos a abordar".

"Tenemos que desenmascarar a los transportistas camaleónicos. Nuestra investigación sobre este accidente en particular confirmó que el accidente de Indiana fue el resultado de un esfuerzo camaleónico coordinado de una red que cambió repetidamente sus nombres, y sus números DOT de EEUU, para evadir la supervisión."

Barrs afirmó que la red descubierta es una de las muchas que existen en todo el país. Tres transportistas, dijo, fueron puestos fuera de servicio "en un tiempo récord". Describió el enfoque de su agencia como el uso de todas las reglas y "herramientas en la caja de herramientas" para poner tales transportistas fuera del negocio lo más rápido posible.

Más de 7.000 escuelas para CDLs han sido cerradas bajo la vigilancia de Duffy y Barrs.

"Cuando salimos a la carretera", dijo Duffy, "debemos esperar que estemos seguros. Y que los que conducen esos grandes camiones de 80.000 libras, que estén bien formados, que estén bien cualificados y que vayan a estar seguros".

Antes del triple accidente mortal del 12 de agosto en la autopista Florida Turnpike, el Departamento de Transportes y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes ya estaban realizando auditorías e investigaciones. Sesenta y seis días después, un triple accidente mortal en California intercaló una propuesta de cambio de normas que se vio envuelta en un litigio.

La primera semana de febrero, cuatro personas de una comunidad amish de Indiana perdieron la vida en un accidente con un camión de gran tonelaje conducido por un hombre que no se encontraba legalmente en Estados Unidos. Eso significa que Pennsylvania no debería haberle concedido una licencia CDL para conductores no domiciliados.

El trío de tragedias, junto con otros accidentes en los que se han visto implicados conductores de CDL que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, han generado un impulso para restablecer el orden en el proceso.

"Durante años, los transportistas camaleónicos, las fábricas de CDL y la débil aplicación del dominio del idioma inglés han permitido que los conductores no calificados se deslicen a través de las grietas, comprometiendo la seguridad, así como facilitando el fraude", dijo el presidente Todd Spencer de la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores. "En lugar de bajar los estándares, la administración Trump está fortaleciendo los protocolos de capacitación, licencia y calificación para garantizar que los conductores debidamente capacitados e investigados operen en las carreteras de nuestra nación. Esa es una victoria para la seguridad pública y para los camioneros profesionales que se enorgullecen de esta industria."

