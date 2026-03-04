Air France también suspende sus vuelos a Cuba ante la grave escasez de combustible en la isla

Publicado por Diane Hernández 4 de marzo, 2026

En un golpe más a la ya debilitada conectividad aérea con Cuba, Air France anunció este miércoles que suspenderá sus vuelos regulares entre París y La Habana desde el 29 de marzo hasta, al menos, el 15 de junio de 2026, como consecuencia de la persistente escasez de combustible en la isla caribeña. La medida fue confirmada por la aerolínea a la agencia AFP y motivada por las dificultades de suministro de queroseno en los aeropuertos cubanos, lo que afecta tanto la operación como la seguridad de las rutas.

La ruta entre el aeropuerto París-Charles de Gaulle y La Habana, operada actualmente con tres vuelos semanales en aviones Boeing 787 de gran capacidad, dejará de funcionar temporalmente, aunque la empresa dejó la puerta abierta a una reanudación en junio si mejoran las condiciones de abastecimiento.

Crisis de combustible: un problema que va más allá de los vuelos

La decisión de Air France se produce en un contexto de crisis energética prolongada en Cuba, donde la escasez de queroseno (Jet A-1), el combustible estándar para aviones comerciales, ha llevado a aerolíneas a suspender, desviar o reestructurar sus operaciones hacia la isla. Un aviso oficial de falta de combustible emitido por las autoridades cubanas indica que esta escasez afectará a todos los aeropuertos internacionales del país al menos hasta el 10 de abril.

Ante estas dificultades, algunas compañías europeas como Iberia y Air Europa han optado por realizar escalas técnicas en aeropuertos de países vecinos (como Bahamas o República Dominicana) para repostar combustible y poder mantener sus rutas sin cancelar vuelos, aunque con mayores costos operativos y tiempos de viaje.

Impacto en pasajeros y turismo

Air France ha anunciado que los pasajeros con reservas afectadas por las cancelaciones serán contactados directamente por correo electrónico, SMS o a través de su aplicación, y se les ofrecerá la opción de:

Cambiar la fecha del vuelo.

Recibir un vale de viaje.

Solicitar un reembolso íntegro sin gastos.

La compañía dijo lamentar la situación, que no solo perturba los planes de viaje, sino que también representa un nuevo revés para el turismo en Cuba, sector clave de la economía isleña.

Otras aerolíneas afectadas

​

​Aerolíneas canadienses como Air Canada, WestJet y Air Transat suspendieron sus servicios, afectando un mercado que representa cerca del 50 % de los turistas extranjeros que visitaban la isla. ​

​Aerolíneas rusas como Rossiya y Nordwind también cancelaron sus rutas.

Aerolínea peruana Latam, una de las grandes compañías latinoamericanas que movía pasajeros en la región. ​ ​

​Otras compañías han introducido paradas técnicas para repostar, aunque estas soluciones no son sostenibles si la crisis se prolonga. Air France no es la primera en suspender vuelos. En las últimas semanas varias compañías internacionales han anunciado la cancelación temporal de rutas hacia Cuba, debido a las mismas restricciones de combustible:​Otras compañías han introducido paradas técnicas para repostar, aunque estas soluciones no son sostenibles si la crisis se prolonga.

Causas de la escasez

La falta de combustible de aviación en Cuba es parte de una crisis energética más amplia que ha afectado al país durante años y que se agravó recientemente tras el cese de envíos de petróleo venezolano, tradicional socio energético del régimen de La Habana.

Sin el suministro habitual de crudo y sin reservas suficientes, los aeropuertos cubanos han enfrentado repetidos apagones del servicio de queroseno, lo que obliga a las aerolíneas a reconsiderar sus operaciones o a optar por estrategias alternativas que muchas veces resultan insostenibles a largo plazo.

Una conectividad en riesgo

La suspensión de vuelos de Air France —junto con las de otras aerolíneas— golpea fuertemente la conectividad aérea de Cuba, especialmente hacia Europa y Norteamérica, dos mercados tradicionales de turismo para la isla. Esto se traduce en menos llegadas de visitantes, mayores costos logísticos y un impacto económico directo en servicios ligados al turismo, que ya enfrenta desafíos estructurales.

La decisión de Air France subraya cómo una crisis energética puede tener efectos dominó en sectores clave como la aviación y el turismo, poniendo en riesgo no solo la operación de rutas internacionales, sino también la recuperación económica de países que dependen en gran medida de las visitas extranjeras.