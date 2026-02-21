DHS: el 8% de la población nicaragüense ingresó a EEUU bajo el mandato de Biden, drenando miles de millones de la economía estadounidense

Publicado por Misty Severi 21 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el viernes en una publicación en las redes sociales que el ocho por ciento de la población total de Nicaragua entró ilegalmente a Estados Unidos durante la administración Biden, y desvió recursos del país.

El departamento dijo que un gran porcentaje de ciudadanos cubanos, haitianos y hondureños también están en Estados Unidos ilegalmente, compuesto por el 7% de la población total de Cuba, el 6% de la de Haití y el 5% de la de Honduras, según Fox News.

"La inmigración ilegal está desviando los recursos estadounidenses", publicó el departamento en X. "Debido a la migración sin control durante la era Biden, el 8% de TODA la población de Nicaragua entró ilegalmente en Estados Unidos".

"Después de llegar a Estados Unidos, muchos de estos nicaragüenses enviaron remesas a su país", continuó el DHS. "Estas remesas ahora representan el 37% de toda la economía nicaragüense, llevándose miles de millones de dólares de nuestra nación. Esto es insostenible, y el DHS está trabajando para ponerle fin".

No estaba claro de inmediato cuántos migrantes de Nicaragua llegaron a Estados Unidos ilegalmente durante la administración de Biden, pero el país tenía más de 6 millones de ciudadanos a partir de 2023, según la Organización Mundial de la Salud.

© Just The News