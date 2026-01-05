El islam político y el peligro de la islamización de Texas – Parte II

5 de enero, 2026

El paradigma la Mezquita Nueces, con su experimento de guetificación no es un caso aislado sino la manifestación visible de una infraestructura que se ha expandido por todo Texas, y muchas veces con financiamiento público. Un diseño estratégico de largo plazo que replica patrones que pueden verse en Europa.

El islam como sistema civilizacional completo

La Mezquita Nueces muestra abiertamente en su página oficial de Facebook, su marco ideológico sin ningún tipo de disimulo. El proyecto de la Mezquita Nueces revela la maduración de un modelo estructural más amplio donde la interacción con la sociedad se limita estratégicamente. La mezquita funciona no sólo como un lugar de culto, sino como la institución de gobernanza en torno a la cual se organiza la vida cotidiana.

Este enfoque refleja una estrategia, articulada en los distintos movimientos islámicos, incluidos los propios memorandos internos de la Hermandad Musulmana, que enfatizan la creación de instituciones paralelas para lograr una influencia social a largo plazo sin confrontación directa.

Dawah: el paso clave

El proyecto Nueces incluye un Centro de Dawah específico dentro del complejo, que enmarca las universidades como campos de posicionamiento ideológico y posiciona la difusión estudiantil como una forma de lucha civilizatoria a largo plazo. La dawah, o proselitismo islámico, no consiste simplemente en compartir las creencias religiosas sino que es una forma estructurada de difusión diseñada para invitar, persuadir y cultivar el compromiso ideológico, con el objetivo de fortalecer la identidad islámica y ampliar la adhesión.

Según varios especialistas, la dawah funciona como precursora del compromiso ideológico con el islam político. Informes de la Fundación Rair, indican que uno de los terroristas islámicos involucrados en el reciente atentado en Bondi Beach, Naveed Akram, participaba públicamente en la Dawah años antes del ataque, haciendo proselitismo público desde su juventud. Su radicalización habría comenzado en la etapa de divulgación e inmersión ideológica.

El jeque Yaser Birjas, del Centro Islámico Valley Ranch, radicado en Texas y originario de Kuwait, propuso que este modelo se replicara a nivel nacional y describió las mezquitas como un puente continuo que guía a los estudiantes desde la escuela secundaria hasta la universidad y de regreso a la vida adulta centrada en la mezquita, asegurando que permanezcan siempre en el entorno de la mezquita a medida que avanzan académica y profesionalmente.

Pero Texas tiene un problema islamista más amplio que el identificado por Abbott con la Hermandad Musulmana. Desde el procesamiento en 2008 de la Holy Land Foundation, una importante organización benéfica islamista con sede en las afueras de Dallas, que se descubrió que financiaba el terrorismo de Hamás, las personas y organizaciones que construyeron y apoyaron esa organización benéfica de Hamás han seguido operativas.

En 2024, la Sociedad Musulmana Estadounidense de Dallas organizó un evento con un funcionario condenado de la Holy Land Foundation, Abdulrahman Odeh, al que asistieron Khalil Meek y Mustafaa Carroll, director de CAIR-DFW. Miembros del Fondo Legal Musulmán de América y la Sociedad Musulmana Estadounidense, han sido acusadas de apoyar los campamentos estudiantiles locales pro-Hamás y anti-Israel durante 2024.

Baitulmaal, una importante organización benéfica islamista de Irving, Texas, tiene como director a Mazen Mokhtar, que fue denunciado en los medios hace varios años después de que el Foro de Oriente Medio revelara sus elogios a la matanza de judíos. En MAS Katy (Masjid Ar-Rahman), la sucursal de la Sociedad Musulmana Estadounidense en Katy, Main Alqudah, declara en resoluciones publicadas por la Asamblea de Juristas Musulmanes de América que las mujeres no pueden hablar en público e insiste en que se debe enseñar a las niñas a usar el hiyab desde pequeñas. Y en el Centro Islámico de Round Rock, apenas unas semanas después de la masacre del 7 de octubre, se brindó un sermón que argumentó que los judíos matan a los profetas porque "son sus atributos". En un sermón anterior de 2021, un predicador afirmó que los sionistas torturaban y asesinaban niños. El Centro de Educación Islámica de Houston, un importante centro islámico chiita, en 2022, organizó la grabación e interpretación de una canción infantil en la mezquita, en la que se juraba lealtad al Ayatolá Jamenei. La letra de la canción, fue documentada por MEMRI.

El Qalam Institute es un caso paradigmático de un resurgimiento moderno del islam Deobandi en Estados Unidos. Una de las instituciones Deobandi más destacadas que opera a nivel nacional es el Seminario Qalam en Carrollton, que ha formado a cientos de imanes que ahora prestan servicio en mezquitas y centros islámicos de todo el país, incluida la Mezquita Nueces. Sus altos directivos han articulado posturas específicas y de línea dura sobre la ley islámica en conferencias grabadas y sermones públicos que están registradas y son coherentes con la jurisprudencia clásica Deobandi, que considera la ley islámica como un sistema integral y superior destinado a gobernar la sociedad, no es simplemente una creencia privada.

Hussain Kamani, cofundador de Qalam, ha declarado en discursos públicos verdaderas aberraciones sobre el adulterio, la permisibilidad de golpear a las esposas, y otros comportamientos que en la sociedad occidental constituyen delito. Ha descrito la sociedad occidental como "inmundicia", retratando la cultura circundante como moralmente corrupta y espiritualmente peligrosa para los musulmanes. Abdul Nasir Jangda, el otro fundador de Qalam, también ha defendido públicamente las sentencias islámicas aberrantes y ha abogado por la pena capital por apostasía, y ha articulado interpretaciones que implican la supremacía de la Sharia.

En la Mezquita Nueces, el imán Anwer Imam, estudió con Kamani y Jangda en Qalam. Un informe del Middle East Forum señala que el actual líder espiritual de la mezquita fue formado en el Qalam Institute. La posterior especialización del Mufti Anwer en Takhassus fi al-Ifta está diseñada específicamente para preparar a los académicos para orientar a las comunidades sobre cómo debe vivirse la Sharia, aplicarse socialmente y normalizarse en la vida cotidiana, especialmente en contextos donde la influencia cultural externa se considera una amenaza para la continuidad religiosa.

Tablighi Jamaat, es un movimiento misionero que busca aislar a los musulmanes de la supuesta maldad y corrupción de Occidente. Tablighi Jamaat opera en varias mezquitas de Texas, incluyendo Masjid Yaseen, en la ciudad de Garland, una de sus principales bases de operaciones en EEUU. Texas también es una red clave para el movimiento salafista modernista, hogar de imanes como Omar Suleiman, con sede en el Centro Islámico Valley Ranch de Dallas, y Yasir Qadhi, director del Centro Islámico East Plano, o EPIC. Tras la masacre de más de 1200 israelíes perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, Qadhi se negó a condenar los ataques. Suleiman y Qadhi alcanzaron notoriedad gracias al Instituto AlMaghrib, una muy controvertida organización con sede en Texas cuyo difunto fundador fue el no menos polémico Muhammad Alshareef. El Centro Islámico de Brushy Creek, al noreste de Austin, emplea al imán salafista Jawad Rasul, otro graduado del Instituto AlMaghrib.

Los islamistas asociados con el régimen turco también han fundado escuelas, mezquitas y un tribunal de la sharia en el norte de Texas, que han operado en estrecha coordinación con las organizaciones fundadas por la Hermandad Musulmana en Dallas. Su fundador, Yusuf Ziya Kavakçi, un clérigo islamista turco-estadounidense que ha criticado la designación de Hamás como organización terrorista ha instado al mundo islámico a buscar la islamización de Estados Unidos.

Según los datos disponibles, el crecimiento de las mezquitas en Texas ha sido rápido y sostenido durante las últimas dos décadas, con una aceleración clara después de 2020. De acuerdo con el American Mosque Survey, Texas pasó de alrededor de 166 mezquitas en 2010 a 224 en 2020, un aumento notable. Sin embargo, los registros más recientes indican que a diciembre de 2025 el número asciende a más de 300 mezquitas, lo que implica un crecimiento sorprendente en apenas cinco años.

Texas casi duplicó su infraestructura de mezquitas, consolidándose como uno de los principales polos islámicos de Estados Unidos y reforzando la importancia de analizar no sólo la cantidad, sino también la orientación ideológica y el rol institucional de estos centros. Estados Unidos está entrando en una fase crítica en su encuentro con el islam político, en el que el movimiento se apoya en las garantías de la democracia liberal, utilizando la participación cívica y entrismo cultural para promover una cosmovisión que, paradójicamente, rechaza los fundamentos mismos de la República y la tolerancia. Esta estrategia de adaptación es lo que hay que entender.

El resultado es una subestructura cívica que compite con el sistema de valores estadounidense en lugar de integrarse en él. Estados Unidos tiene ahora una ventana de oportunidad para actuar. Pero la infraestructura ya está construida. El modelo de financiación ya está operativo. Los líderes ya están formados. Texas, como epicentro de esta expansión, representa un laboratorio para la institucionalización del islam político. Europa ya pagó el precio de la inacción: ciudades divididas, tensiones perpetuas y una erosión gradual de sus valores fundacionales.