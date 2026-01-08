Un grupo socilialista estrechamente aliado de Maduro y vinculado a Mamdani lidera las protestas por las acciones de EEUU

Publicado por Jerry Dunleavy 8 de enero, 2026

El grupo Socialistas Democráticos de América (DSA), que cuenta con el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani como miembro destacado, ha sido estrecho aliado del mandatario venezolano Nicolás Maduro durante años. Ahora encabeza las protestas en EEUU contra su detención por parte de las autoridades estadounidenses, mientras Maduro permanece en una celda de una prisión de Nueva York.

El sitio web del Comité Internacional de la DSA promociona su "Solidaridad con Venezuela" y su "¡Solidaridad con la Revolución Bolivariana!" - liderada por el fallecido dirigente socialista venezolano Hugo Chávez y continuada por el líder socialista Maduro.

La DSA está organizando un "Día de Acción" este próximo sábado para protestar por la detención y enjuiciamiento de Maduro por parte de EEUU. Las próximas protestas antiTrump y proMaduro están siendo coordinadas con la red vinculada a Signham, que ya inició protestas similares el pasado fin de semana. La DSA también emitió una lista de "demandas" a la Administración Trump, pidiendo a Estados Unidos que libere a Maduro y ponga fin a las sanciones contra Venezuela.

El Departamento de Estado durante la primera Administración Trump lamentó el "desgobierno represivo y corrupto del dictador Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo" y dijo que EEUU "reconoce y apoya al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima y democrática que queda en el país". La segunda Administración Trump el año pasado también declaró al régimen de Maduro como "ilegítimo".

Sin embargo, la DSA ha defendido el Gobierno de Maduro, y el partido tiene un historial de viajes a la Venezuela controlada por Maduro, reunirse con el propio Maduro, defender su Gobierno socialista revolucionario sobre el país, descartar las críticas sobre la integridad de las elecciones que Maduro afirmó haber ganado, atacar a los opositores de derecha de Maduro, felicitarlo por mantenerse en el poder y elogiar al régimen de Maduro por su apoyo a Palestina y su oposición a Israel.

La red Singham es uno de los principales canales de financiación

Tras la operación liderada por el Ejército estadounidense de este fin de semana para capturar al líder de Venezuela y enviarlo a Estados Unidos para ser procesado por el Departamento de Justicia, las protestas callejeras que se oponían a la detención de Maduro fueron rápidamente organizadas en Nueva York y otros lugares por el grupo revolucionario marxista conocido como The People's Forum, el grupo antibelicista de extrema izquierda Code Pink, la coalición izquierdista Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER) y el Party for Socialism and Liberation (PSL).

Just the News informó anteriormente sobre cómo estos y otros grupos activistas radicales tienen vínculos de liderazgo o lazos financieros con una red de financiación respaldada por el acaudalado empresario marxista Neville Roy Singham, que a su vez tiene conexiones con el PCCh. La DSA también se coordinó con estos grupos el pasado fin de semana, y está trabajando con ellos para lanzar más protestas.

Just the News informó que los medios de propaganda estatales chinos también están promoviendo las protestas en Estados Unidos contra la detención de Maduro por parte de la Administración Trump. Las manifestaciones parecen estar organizadas por una red financiera vinculada al Partido Comunista Chino en Estados Unidos.

La DSA no respondió a la solicitud de comentarios.

Los antiguos vínculos de la DSA con entidades antiamericanas

La DSA anunció el martes por la noche que lanzaba un "Día de Acción" oponiéndose a la detención de Maduro, con las protestas para este próximo sábado planeadas en coordinación con la coalición ANSWER, vinculada a Singham, y el PSL.

La DSA dijo que el objetivo era "¡Luchar contra la guerra de Trump contra Venezuela!".

"La Administración Trump ha secuestrado al presidente venezolano Nicolás Maduro y ha iniciado una guerra abiertamente criminal contra Venezuela. Estos son actos descaradamente imperialistas para instalar un Gobierno títere de Estados Unidos que entregue los recursos petroleros de Venezuela a corporaciones estadounidenses y para imponer la hegemonía estadounidense sobre América Latina: el nuevo Corolario Trump de la Doctrina Monroe", dijeron conjuntamente la DSA, la Coalición ANSWER y el PSL.

La DSA también dijo que "está llamando a las filiales de la DSA y a todas las personas de los Estados Unidos a movilizarse este sábado 10 de enero para protestar contra esta guerra ilegal y solidarizarse con el pueblo soberano de Venezuela".

El sitio web de la DSA cuenta con una página "Solidaridad con Venezuela" que enumera un sinfín de acciones que la DSA ha llevado a cabo durante muchos años para apoyar al régimen de Maduro y defender su controvertido control del poder.

"La DSA se solidariza con Venezuela y expresa nuestro amplio apoyo a la autodeterminación y el socialismo en el país, libre de la continua agresión imperialista estadounidense. ... ¡Solidaridad con el pueblo de Venezuela! Solidaridad con la Revolución Bolivariana", declara el sitio.

La DSA emitió en mayo de 2016 un comunicado en el que argumentaba que el partido socialista "se ha sentido consternado al ver al presidente Barack Obama y un grupo bipartidista de senadores liderado por Marco Rubio (R-FL) violar la ley estadounidense e internacional para imponer sanciones contra la nación de Venezuela" y pidiendo al Congreso que revierta las sanciones.

La convención nacional de la DSA de 2019 aprobó una resolución diciendo que el Comité Internacional de la DSA "deberá priorizar el establecimiento de relaciones con organizaciones socialistas y de la clase trabajadora en México, Puerto Rico, Canadá, Brasil, el Caribe, y América Latina en general, especialmente organizaciones con un carácter genuinamente de masas".

Miembros de la DSA en enero de 2020 se unieron al Foro de los Pueblos junto a la Coalición ANSWER en un panel de discusión titulado "Hay más revolución por venir: reflexionando sobre el aniversario del intento de golpe de estado en Venezuela" que atacó al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó y defendió a Maduro. La descripción del panel afirmaba que "debido a su historia de solidaridad revolucionaria con los movimientos internacionales, Venezuela también está demostrando ser un lugar de encuentro para las corrientes más dinámicas y revolucionarias de la actualidad".

La convención nacional de la DSA en 2021 aprobó una resolución de seguimiento declarando que su Comité Internacional "también continuará los esfuerzos para establecer relaciones con Partidos de masas de la izquierda latinoamericana".

Para entonces, el partido de Mamdani se había aliado estrechamente con el régimen de Maduro.

La DSA se reunió con Maduro en Venezuela

La DSA realizó una visita a Venezuela en el verano de 2021, y el partido socialista dijo que "aprovechamos este tiempo para reunirnos con muchas organizaciones internacionales de izquierda y movimientos políticos durante el Congreso del Bicentenario de los Pueblos del Mundo". La DSA también dijo que se reunieron con "varios líderes en América Latina, incluyendo Nicolás Maduro".

El propio Maduro en julio de 2021 twitteó sobre su "reunión con Socialistas Democráticos de Estados Unidos". Maduro también compartió un vídeo que muestra imágenes de su reunión con los líderes de la DSA.

Telesur, que desde hace tiempo se considera financiada por el Gobierno venezolano para promover los intereses de los gobernantes de extrema izquierda del país, escribió sobre la reunión de la DSA con Maduro.

"El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo un encuentro con representantes de los Socialistas Democráticos de América (DSA), la organización política de izquierda más grande de Estados Unidos", escribió el medio venezolano. "En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela fortalece los lazos de cooperación, hermandad y solidaridad con los activistas y el pueblo de los Estados Unidos que luchan por la democracia y valores como la paz y la soberanía de los pueblos del mundo, para fortalecer la lucha contra el bloqueo y las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos".

Maduro retwitteó el post de Telesur, y la DSA también compartió la reseña de Telesur sobre su reunión con Maduro.

Las líderes de la DSA Jenn McKinney y Luisa Herrera realizaron en julio de 2021 una entrevista con el Chavista Chronicles sobre el viaje a Venezuela. Ambos elogiaron el manejo del régimen de Maduro del coronavirus. McKinney dijo que las interacciones con el régimen de Maduro fueron "generalmente positivas". Herrera elogió a los líderes educativos del régimen de Maduro por "desarrollar la conciencia revolucionaria socialista".

El Comité Político Nacional y el Comité Internacional de la DSA habían lanzado una página de GoFundMe en 2021 para pagar el viaje a Venezuela, calificándolo de "emocionante desarrollo en el frente de la solidaridad internacional para los Socialistas Democráticos de América." El partido socialista describió el Congreso Bicentenario de los Pueblos como "una reunión internacional masiva de organizaciones socialistas de todo el planeta" y declaró que "nuestra delegación pasará dos semanas participando en conferencias y eventos educativos destinados a construir solidaridad, conexiones entre organizaciones y a ilustrar la lucha de Venezuela contra el COVID y las sanciones de Estados Unidos".

New Lines Magazine informó a comienzos de 2022, que Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social —vinculado a Singham—, y Manolo De Los Santos, director del People’s Forum —también vinculado a Singham—, habían estado en Caracas durante el evento del verano de 2021 al mismo tiempo que la DSA.

Político también reportó en 2022 sobre el viaje de la DSA de 2021 a Venezuela, afirmando que la delegación de la DSA "recorrió proyectos de obras públicas y se reunió con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela" y "visitó el mausoleo del expresidente Hugo Chávez, el socialista autocrático al que Maduro sucedió, y posó con el puño en alto."

El medio añadió que "mientras la delegación de la DSA pasó la mayor parte de su aventura turística antiimperialista tuiteando sobre las maravillas del socialismo venezolano, sus miembros se alojaron en el hotel de cinco estrellas Gran Meliá, donde una noche cuesta unas cien veces el salario medio mensual venezolano".

La entonces presidenta del RNC Ronna McDaniel tuiteó en julio de 2021 que "Maduro es un dictador brutal que se ha beneficiado de la hambruna de su propio pueblo. Aun así, la DSA se reunió con él".

La DSA envía "observadores electorales" a las elecciones venezolanas de 2021

La DSA también inició un esfuerzo de varios años para interactuar con los procesos electorales en Venezuela y posteriormente defenderlos.

El partido socialista escribió que "nuestra segunda delegación a Venezuela fue para asistir como observadores electorales oficiales a las megaelecciones de noviembre de 2021". El grupo dijo que "la DSA obtuvo credenciales oficiales de observadores por primera vez en la historia moderna de la organización, y nuestra delegación presenció el desarrollo del proceso democrático en los barrios de Caracas que se nos asignaron".

El Comité Internacional de la DSA firmaría más tarde, en julio de 2024, una carta abierta titulada "Cuidado con los intentos de desacreditar las elecciones de Venezuela", que fue publicada y firmada por el Foro del Pueblo, vinculado a Signham, y firmada también por la Coalición ANSWER, Code Pink y PSL.

El Foro del Pueblo publicó un vídeo de mayo de 2022 en el que se declaraba que el "Comité Internacional de la DSA y Code Pink se están uniendo para traer a tres activistas feministas venezolanas … a Estados Unidos para hablar sobre el impacto de las sanciones ilegales de EE UU contra su país y cómo afectan de manera desproporcionada a mujeres y niños". El foro afirmó que las venezolanas "viajarán por todo el país para hablar sobre la vida bajo las sanciones ilegales de EE UU y la resistencia venezolana a la guerra híbrida", y que también se celebraría un evento en las oficinas del foro en Manhattan.

Los continuos esfuerzos de la DSA por organizarse y hacer lobby a favor de Maduro

Luisa Martínez, miembro del Comité Político Nacional de la DSA, dirigió un seminario web el martes por la noche para miembros de la organización —al que también asistió Just the News a través de un canal abierto de Zoom— cuyo objetivo era movilizar a las bases socialistas para salir a las calles en protesta por el arresto de Maduro por parte de Estados Unidos.

Martínez dijo que la DSA "se solidariza con el presidente Maduro", quien está "actualmente secuestrado" en la ciudad de Nueva York. Dijo que "tenemos un montón de eventos de solidaridad que estaremos anunciando", incluyendo un "Día Nacional de Protesta" este próximo sábado. Martínez dijo que "estamos trabajando con PSL" -parte de la red vinculada a Singham- que ha "coaprobado" este sábado como el gran día de protesta.

"Al final del día, necesitamos gente en las calles … hablando con la gente común", dijo Martínez.

La DSA se queja de una "narrativa"

"Ya se está construyendo una narrativa en los medios occidentales para presentar las elecciones como inevitablemente fraudulentas —y allanar el camino para una nueva operación de cambio de régimen si la oposición de derecha no prevalece en las urnas—", decía la carta firmada por la DSA. "Según esta narrativa, el apoyo a la oposición es abrumador y la única manera en que los partidarios del Gobierno podrían ganar es mediante el fraude. De ese modo, si el voto no va según los deseos de Washington, se puede iniciar otro intento de sacar a Maduro del poder por la fuerza basándose en la supuesta ilegitimidad de los resultados".

La carta firmada por la DSA añadía: "Rechazamos esta lógica cínica e interesada. Desde que comenzó el proceso de cambio llamado Revolución Bolivariana bajo la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela ha celebrado más de 30 elecciones que se han llevado a cabo con profesionalidad e imparcialidad".

La DSA volvió a defender el control de Maduro sobre el poder durante las elecciones venezolanas de 2024. En agosto de 2024, la DSA afirmó que "el Comité Internacional de la DSA envió a dos observadores electorales con credenciales oficiales que compartieron sus experiencias observando las elecciones y un análisis de cuál es la situación actual". El partido socialista desestimó "la respuesta internacional a las acusaciones de fraude" por proceder de "los candidatos fascistas Edmundo Gonzalez y Maria Corina Machado".

Los resultados electorales indican que González derrotó claramente a Maduro en las elecciones, pero Maduro se aferró al poder de todos modos.

Múltiples capturas de pantalla indican que el Comité Internacional de la DSA "felicita al presidente Maduro por su reelección" en 2024, antes de que la DSA borrara el post, según Breitbart.

"No solo ha reforzado Maduro su liderazgo, sino que lo ha hecho con el firme respaldo del creciente movimiento comunal en Venezuela, cuyo apoyo ha resultado crucial para su reelección en medio de un brutal régimen de sanciones respaldado por Estados Unidos", dijo la DSA en su publicación posteriormente eliminada.

"Una vez más felicitamos al pueblo venezolano por proporcionar un modelo de lo que es luchar contra el imperio estadounidense al tiempo que se construyen formas viables de socialismo que se adaptan a sus propias condiciones materiales", dijo la DSA en el post ahora eliminado.

El representante Richie Torres, demócrata por Nueva York, tuiteó en agosto de 2024 que "el hecho de que la DSA esté felicitando a Nicolás Maduro por su robo electoral (llamarlo reelección es un eufemismo) te dice todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza orwelliana de los llamados Socialistas Democráticos de América". Sostuvo que "la DSA no solo son antiestadounidenses y antiIsrael. Son antidemocracia".

La DSA ha dejado claro en otras ocasiones que parte de su afecto por Maduro proviene de la orientación proPalestina y antiIsrael del régimen de Maduro. "Desde la revolución bajo el presidente Chávez, Venezuela ha expresado una fuerte solidaridad material & declaratoria w/ Palestina", publicó la DSA en octubre de 2024. "Aprende más sobre esto con los expertos Diego Sequera y Alexander Aviña. Hablaron sobre la organización por Palestina en Venezuela y los vínculos de Israel con la derecha en América Latina y más allá".

La afiliación y la plataforma de la DSA plantean nuevos problemas a Mamdani

El propio Mamdani, miembro de la DSA y ahora alcalde, tiene un largo historial de comentarios promarxistas y procomunistas, como informó anteriormente Just the News.

El alcalde está actualmente bajo críticas por su elección de Cea Weaver, miembro de la DSA, para ser directora de la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos, tras la reaparición de sus tuits —ya eliminados— en los que afirmaba que "la propiedad privada, incluida ESPECIALMENTE y en cierto modo la propiedad de vivienda, es un arma de la supremacía blanca disfrazada de política pública de 'creación de riqueza'", y en los que encabezaba llamados a "elegir a más comunistas".

Ayer, Weaver pudo haber implosionado cuando se supo que mientras se dirige abiertamente contra los propietarios blancos -como los trata la plataforma de la DSA- ella rompió a llorar cuando los periodistas la confrontaron con el hecho de que, según The New York Post, su madre es propietaria de un Casa en Nashville valorada en 1,6 millones de dólares y es profesora en la prestigiosa Universidad de Vanderbilt.

Queda por ver hasta qué punto la actividad de la DSA será eficaz para empujar a sus colegas en el Ayuntamiento a tomar nuevas medidas, y qué problemas puede acarrear la plataforma de la DSA a Mamdani, y a los neoyorquinos.

