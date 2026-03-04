Día Mundial de la Obesidad: el planeta que pesa más

Un hombre obeso en una silla eléctrica por las calles de EEUU AFP.

Publicado por Diane Hernández 4 de marzo, 2026

El 4 de marzo no es una fecha más en el calendario sanitario. Es el Día Mundial de la Obesidad, y los números de 2026 obligan a mirar el mapa del mundo con otros ojos: no solo por sus fronteras, sino por su peso.

Hoy, más de 1.000 millones de personas viven con obesidad en el planeta. Eso significa que aproximadamente una de cada ocho personas carga con una enfermedad que multiplica el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, infartos, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer.

Pero la historia no termina ahí.

Si ampliamos el foco e incluimos también el sobrepeso, el porcentaje global se dispara. En muchos países, más de la mitad de la población adulta tiene exceso de peso. En algunas islas del Pacífico, la obesidad afecta a más del 60% de los adultos. En América, varios países ya superan el 35–40%.

La pregunta ya no es si el problema existe. La pregunta es: ¿cómo llegamos hasta aquí?

Del hambre al exceso: el gran giro nutricional

En 1975, la obesidad infantil global rondaba el 4%. Hoy, casi el 20 % de los niños y adolescentes vive con sobrepeso u obesidad.

Por primera vez en la historia moderna, hay más menores con obesidad que con bajo peso en el mundo. Es un cambio histórico: el planeta pasó de temer principalmente la escasez a enfrentar el exceso.

Y lo más llamativo: el crecimiento más acelerado no ocurre en los países más ricos, sino en los de ingresos bajos y medios, donde conviven la desnutrición y la obesidad en los mismos barrios, incluso en las mismas familias.

Los países con más personas afectadas (número absoluto)



China



Más de 400 millones de personas viven con sobrepeso u obesidad.

u obesidad. De ellas, se estima que más de 200 millones viven con obesidad.

Es el país con mayor número absoluto de personas afectadas en el mundo.

India



Más de 180 millones de personas viven con sobrepeso u obesidad.

u obesidad. La obesidad está creciendo rápidamente en áreas urbanas y en población joven.

Es uno de los países donde la transición nutricional es más acelerada.

Estados Unidos



Alrededor de 190 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad.

u obesidad. Más del 70% de los adultos presenta exceso de peso.

Más del 40% vive con obesidad.

Lo que ocurra en estos países define la curva global. No necesariamente porque tengan las tasas más altas, sino porque tienen poblaciones enormes.

​

​Pero si miramos proporciones, aparecen otros protagonistas de acuerdo al

​

​En Estados Unidos, más del 40% de los adultos vive con obesidad.

En México y Chile , la obesidad ya es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.

y , la obesidad ya es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. En países del Golfo como Kuwait y Qatar, las cifras también superan el 40%. ​

​Y en varias islas del Pacífico, la obesidad es prácticamente la norma. Cuando se analiza el volumen total de población con sobrepeso u obesidad (todas las edades), tres países concentran la mayor carga mundial:Lo que ocurra en estos países define la curva global. No necesariamente porque tengan las tasas más altas, sino porque tienen poblaciones enormes.​Pero si miramos proporciones, aparecen otros protagonistas de acuerdo al Atlas de la Obesidad 2026 ​Y en varias islas del Pacífico, la obesidad es prácticamente la norma.

¿Qué cambió en nuestra mesa? aumento global del peso no ocurrió por casualidad. Cambió lo que comemos y cómo vivimos.



En buena parte del mundo:



Las bebidas azucaradas reemplazaron al agua.

Los alimentos ultraprocesados se volvieron más baratos y accesibles que las frutas y verduras.

Las porciones crecieron.

Caminamos menos.

Pasamos más horas sentados frente a pantallas.

Las calorías nunca fueron tan abundantes y tan fáciles de conseguir. La alimentación saludable, en cambio, no siempre es la opción más accesible. Elno ocurrió por casualidad. Cambió lo que comemos y cómo vivimos.En buena parte del mundo:Las calorías nunca fueron tan abundantes y tan fáciles de conseguir. La alimentación saludable, en cambio, no siempre es la opción más accesible.

Más que una cuestión individual

Uno de los mensajes centrales del Atlas es que la obesidad no puede reducirse a una decisión personal.

Dentro de los factores que influyen están:

Entornos urbanos sin espacios seguros para actividad física.

Publicidad agresiva dirigida a niños.

Sistemas alimentarios dominados por productos ultraprocesados.

Desigualdad económica.

En muchos países, la obesidad golpea con más fuerza a las poblaciones de menores ingresos. Es, también, una cuestión de justicia social.

La bomba sanitaria silenciosa

El exceso de peso ya es uno de los principales motores de enfermedad cardiovascular (la primera causa de muerte global), diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades hepáticas. También entran en los riesgos algunos tipos de cáncer.

Si las tendencias actuales continúan, para 2040 cientos de millones de personas adicionales vivirán con complicaciones asociadas al exceso de peso.

No es solo una cuestión estética. Es una cuestión de años y calidad de vida.

¿Hay soluciones? Sí. Y ya existen ejemplos.

Algunos países implementaron:

Impuestos a bebidas azucaradas.

Etiquetado frontal de advertencia.

Regulación de publicidad dirigida a niños.

Mejores estándares de alimentación escolar.

Las políticas funcionan cuando se aplican de manera integral. El problema es que, según el Atlas, la mayoría de los países aún no implementa el paquete completo de medidas necesarias.

Un llamado en el Día Mundial de la Obesidad

El planeta pesa más que hace 50 años. No solo en kilos, sino en carga sanitaria, económica y social.

Este 4 de marzo no es solo una fecha para hablar de dietas. Es una oportunidad para preguntarnos qué tipo de entornos estamos construyendo, qué políticas priorizamos y qué sistema alimentario queremos.

Porque el desafío no es que el mundo adelgace por vanidad. Es que viva más y mejor.