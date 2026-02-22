El Departamento de Justicia investiga a tres escuelas de Michigan por su política de educación sexual y baños

Publicado por

(The Center Square) - Investigadores de la división federal de derechos civiles del Departamento de Justicia han abierto pesquisas en tres distritos escolares públicos de Michigan sobre el contenido de las aulas y las políticas de instalaciones para estudiantes.

Las investigaciones se centran en el Distrito Comunitario de las Escuelas Públicas de Detroitt, las Escuelas Públicas Godfrey-Lee y el Distrito Escolar de Lansing, anunció el miércoles el departamento.

Los funcionarios federales dijeron que los investigadores examinarán si los distritos incluyen contenidos sobre orientación sexual e identidad de género en las clases de preescolar a 12º grado y, en caso afirmativo, si se notifica a los padres su derecho a optar por que sus hijos no reciban esa instrucción.

Las investigaciones también evaluarán si los distritos limitan el acceso a"espacios íntimos de un solo sexo", como baños y vestuarios, en función del sexo biológico. La postura de la administración Trump hace hincapié en que las protecciones del Título IX tienen su origen en el sexo biológico.

Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunto de la división, dijo que el departamento está respondiendo a lo que ven como una tendencia creciente.

"El precedente del Tribunal Supremo es claro: los padres tienen derecho a dirigir la educación religiosa de sus hijos, lo que incluye eximirles de la instrucción ideológica que entra en conflicto con las creencias religiosas sinceramente mantenidas por sus familias", dijo Dhillon.

"Y el Título IX exige que protejamos la seguridad, la dignidad y la inocencia de nuestros ciudadanos más jóvenes -nuestros hijos- garantizando que tengan acceso sin restricciones a los baños y vestuarios de su sexo biológico".

Las investigaciones se producen después de que el Consejo de Educación del Estado de Michigan adoptara en noviembre un Marco de Normas de Educación Sanitaria de Michigan revisado, que suscitó un agudo debate en todo el estado.

Los estándares actualizados incluyen recomendaciones para que se enseñe a los estudiantes sobre temas como la expresión de género, la orientación sexual y prácticas de salud sexual más amplias.La junta aprobó el marco en una votación de 6-2 a pesar de la oposición de los legisladores republicanos, candidatos, grupos de defensa y algunos padres.

"Estoy orgullosa de lo que acabamos de hacer", dijo la presidenta del consejo, Pamela Pugh, tras la votación. "Hemos creado espacios más seguros para los estudiantes, para todos los estudiantes".

Muchas de las directrices son nuevas y no se encontraban en el último marco, actualizado por última vez en 2007.

El estado argumentó en un comunicado tras la aprobación que los distritos locales siguen manteniendo el control.

"Al igual que en versiones anteriores, el control local se mantiene y los padres conservan el derecho a decidir si sus hijos deben participar en la instrucción de educación sexual", señaló. "Las normas siguen siendo coherentes con la ley de Michigan al disponer que los distritos escolares locales notifiquen a los padres por adelantado cualquier instrucción de educación sexual".

Los críticos argumentaron que, si bien las normas sirven de orientación más que de requisitos, establecen un precedente preocupante para la instrucción en el aula.

"Llamar a estas normas 'sólo directrices' no cambia la realidad práctica", dijo la diputada estatal Rachelle Smit, republicana de Shelbyville y Presidenta Pro Tempore, a The Center Square en una entrevista exclusiva en noviembre. "Una vez que Lansing establece un punto de referencia, los distritos locales se enfrentan a una fuerte presión para adoptarlo, incluso cuando choca con las creencias y necesidades de las comunidades a las que sirven".

Muchos opositores al nuevo marco se han mostrado especialmente preocupados por la inclusión de directrices sobre educación LGBTQ+. Las directrices se adoptaron para alumnos de cursos tan bajos como sexto, que suelen tener entre 11 y 12 años de edad.

Ahora, el estado recomienda que las escuelas para los estudiantes en los grados 6-8:

- "Definan la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual, y expliquen que son componentes distintos de la identidad de cada individuo."

- "Explicar cómo el sexo biológico, la identidad de género y la expresión de género son conceptos distintos."

- "Explicar que las atracciones románticas, emocionales y/o sexuales pueden ser hacia un individuo del mismo y/o diferente(s) género(s)."

La División de Derechos Civiles dijo que su revisión se centrará en si los distritos - que reciben cientos de miles de dólares de fondos de los contribuyentes federales - están cumpliendo con el Título IX y los precedentes recientes de la Corte Suprema. Dhillon dijo que el departamento está comprometido a hacer cumplir las protecciones de los derechos civiles mientras se asegura que las escuelas respeten los derechos de los padres y la privacidad de los estudiantes.

"Este Departamento de Justicia está ferozmente comprometido a poner fin a la creciente tendencia de las autoridades escolares locales a incrustar la sexualidad y la ideología de género en todos los aspectos de la educación pública", dijo.

La División de Derechos Civiles subrayó que las investigaciones se encuentran en sus primeras fases y que no se ha llegado a ninguna conclusión. En cartas a los distritos, los funcionarios dijeron que el incumplimiento podría resultar en la pérdida de fondos federales. Los distritos tienen hasta el 6 de abril para responder a la solicitud de información del departamento.

