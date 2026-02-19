Los arrestos de ICE aumentaron en 2025 mientras la parte criminal se desplomó: estudio de UC Boulder

Publicado por Just The News/ Ben Whedon 19 de febrero, 2026

Aunque la administración Trump ha insistido constantemente en que sus esfuerzos de deportación se centran en los "peores de los peores" extranjeros ilegales criminales, un estudio reciente ha demostrado que el porcentaje de extranjeros ilegales arrestados con condenas penales previas se ha desplomado bajoTrump.

El zar de fronteras Tom Homan ha declarado en repetidas ocasiones que, aunque las autoridades de inmigración daban prioridad a los delincuentes convictos, seguían persiguiendo a los que no tenían antecedentes y que a menudo encontraban a los extranjeros ilegales en grupos cuando perseguían a un delincuente.

El estudio de la Universidad de Colorado en Boulder, publicado esta semana, reveló que el porcentaje de extranjeros ilegales arrestados con condenas penales previas estaba en su nivel más bajo en 10 años, con un 37% del promedio de arrestos diarios. En el periodo de un año anterior al regreso de Trump al poder, esa cifra se situaba en el 52%.

Estudio UC Boulder.pdf

"[E]ncontramos que el ICE está deteniendo a individuos sin condenas penales a tasas muy altas y es cada vez más probable que lo haga cuantas más personas detenga", escribieron los autores del estudio.

Las detenciones diarias totales casi se han triplicado desde el regreso de la administración Trump. En el año anterior a la segunda toma de posesión de Trump, el ICE realizó una media de 304 detenciones diarias. Entre la toma de posesión de Trump y el 15 de octubre de 2025, esa cifra se situó en 821, un aumento del 170%.

El ICE, por su parte, ha declarado en repetidas ocasiones que el 70% de sus detenciones incluyen extranjeros ilegales con condenas penales o cargos pendientes.