El Senado de Colorado aprueba un proyecto de ley que facilita demandar a los agentes de inmigración

Publicado por Derek Draplin | The Center Square contributor 26 de febrero, 2026

La legislación aprobada esta semana por el Senado de Colorado facilitaría que las personas demanden a los agentes federales encargados de acciones de inmigración civil.

Los patrocinadores demócratas del Proyecto de Ley del Senado 26‑005, uno de los primeros presentados durante la sesión legislativa de enero, dicen que su objetivo es reforzar las protecciones constitucionales, mientras que los críticos creen que se trata de otro intento de obstaculizar la aplicación federal de las leyes de inmigración.

"Una persona que sea declarada responsable de haber violado la Constitución de los Estados Unidos mientras participaba en la aplicación de leyes de inmigración civil será responsable ante la persona cuyos derechos hayan sido vulnerados, ya sea mediante reparación legal o equitativa, o cualquier otro remedio apropiado", dice el proyecto de ley.

El senador Mike Weissman, demócrata de Aurora y uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley, dijo que los inmigrantes vienen a EEUU por "la garantía de un trato igualitario ante la ley".

"El Proyecto de Ley del Senado 5 representa los principios básicos de que los agentes del Gobierno deben cumplir la ley como cualquier otra persona y de que debe existir un recurso legal cuando se violan los derechos constitucionales", dijo en un comunicado. "Esta legislación reafirma los derechos civiles de todos los habitantes de Colorado".

Colorado tiene políticas de inmigración tipo "santuario" vigentes, incluida una ley de 2019 aprobada por legisladores demócratas que prohíbe a las fuerzas del orden locales ayudar a las autoridades federales de inmigración o compartir información, a menos que exista una orden federal.

El año pasado, Colorado demandó a un ayudante del sheriff del condado de Mesa por presuntamente entregar a Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU la información de una persona tras una parada de tráfico, según informó anteriormente The Center Square. La demanda fue posteriormente retirada después de que el agente renunciara.

Ira Mehlman, de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense —una organización que aboga por limitar la inmigración— calificó la legislación como "otro intento de utilizar la guerra jurídica como un mecanismo para disuadir o impedir que ICE lleve a cabo sus funciones de hacer cumplir las leyes de inmigración".

"El proyecto de ley parece entrar en conflicto con la cláusula de supremacía, que otorga al Gobierno federal la autoridad sobre la aplicación de las leyes de inmigración", dijo Mehlman a The Center Square en un comunicado. "Independientemente de lo que los legisladores de Colorado puedan opinar sobre la aplicación de las leyes de inmigración, ICE tiene la autoridad para llevar a cabo sus actividades en cualquier lugar de los Estados Unidos".

SB 26-005 fue aprobado en el Senado el martes en una votación siguiendo las líneas partidistas, enviándolo a la Cámara de Representantes para su consideración.

