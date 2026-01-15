Una Corte de Apelación dictamina que un juez no tenía jurisdicción sobre la expulsión de Mahmoud Khalil

Publicado por Ben Whedon 15 de enero, 2026

Una corte federal de apelaciones dictaminó el jueves que el juez que presidió la impugnación legal contra los esfuerzos de la Administración Trump para deportar a Mahmoud Khalil carecía de jurisdicción para hacerlo.

Aunque la corte determinó que la Corte de Distrito de Nueva Jersey tenía jurisdicción sobre una petición específica de Khalil, también concluyó que la legislación federal le había privado de la jurisdicción sobre la materia.

"Nuestra conclusión sobre la jurisdicción de habeas corpus nos obliga a responder una segunda pregunta: ¿La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) despojó a la Corte de Distrito de Nueva Jersey de competencia sobre la materia? Sí lo hizo”, señala la decisión del Tercer Circuito. "[S]ostenemos que la Corte de Distrito carecía de jurisdicción sobre los procedimientos de expulsión de Khalil".

File khalil.pdf

En el caso de Khalil, la administración intentó expulsar a este licenciado de la Universidad de Columbia por su participación en manifestaciones propalestinas en Estados Unidos.

Khalil quedó en libertad bajo custodia federal el año pasado, después de que la corte ordenara su puesta en libertad.

Ben Whedon

