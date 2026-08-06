“Un burrito no puede costar 20 dólares”: los conservadores entran en debate por el costo de la vida

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de agosto, 2026

El pasado mes de julio múltiples encuestas dibujaron un panorama claro sobre la percepción de los estadounidenses sobre el costo de la vida y el precio de los alimentos. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, el 66% de los estadounidenses está “muy preocupado” por el precio de los alimentos y bienes de consumo; otra encuesta de CNN encontró que solo el 23% de los estadounidenses califica la economía como buena, frente a un 77% que la califica de forma negativa; asimismo, un sondeo de Fox News encontró que tres cuartas partes de los votantes registrados afirmaron que la inflación les está generado dificultades financieras a ellos y a sus familias. De esas tres cuartas partes, alrededor de un tercio (34%) calificó dichos problemas económicos como graves, un aumento de 8 puntos respecto al 2025.

Estas tres encuestas no son únicas y, de hecho, forman parte de un ecosistema de sondeos que representan fielmente cuál es la principal preocupación de los estadounidenses en la actualidad, a tan solo meses de las midterms: la economía y el alto de la vida, principalmente trasladado al precio de la gasolina, los alimentos y de los bienes de servicio.

La percepción de que la vida está cara y que los precios de los alimentos están por las nubes hoy, además, tornó en una metamorfosis en las redes sociales, llegando directamente a decenas de periodistas, influencers, políticos y líderes de opinión conservadores que, en lugar de discutir sobre tópicos habituales, se enfrascaron en un asunto un poco más específico: el precio de los burritos.

Todo el día la discusión en ‘X’ fue dominada por conservadores MAGA y republicanos cómo la inflación está elevando el precio del burrito, planteando diferentes cosmovisiones sobre cómo combatir el costo de la vida y cómo aprovechar la coyuntura política para enviar mensajes a las bases electorales, preocupadas y desmotivadas según las últimas encuestas que muestran a los demócratas mucho más motivados para ir a votar.

La chispa concreta del debate se encendió con un tuit del comentarista conservador Matt Walsh, quien advirtió sobre el aumento sostenido en el precio de los alimentos: "Los precios de los alimentos son una locura. Siguen subiendo. Resolver este problema debería ser la prioridad número uno de todo líder electo. Terminen las estúpidas guerras extranjeras y concéntrense en este tema. Es una de las principales razones por las que los socialistas están ganando poder".

Andrew Kolvet, productor ejecutivo de "The Charlie Kirk Show" y voz de Turning Point USA, citó ese tuit y le sumó el comentario que terminaría desarrollando el encuadre de toda la conversación: "Uno de nuestros estudiantes universitarios de TPUSA me dio su opinión sobre la asequibilidad: 'Un burrito no debería costar 20 dólares'. Sí, mucho de esto es una resaca de la inflación de la era Covid y Biden, pero la experiencia vivida es la misma: simplemente se siente que las cosas básicas cuestan demasiado". A partir de ese post, la frase del "burrito a 20 dólares" se convirtió en el símbolo que el resto de la derecha, con posturas encontradas, usaría para discutir sobre la inflación.

La fractura más visible dentro del ala conservadora llegó cuando el comentarista Marc Thiessen, columnista en el Washington Post, restó dramatismo al reclamo del estudiante: "Que me parta un rayo. Los burritos de la cafetería universitaria están incluidos en el plan de comidas", escribió, citando directamente el tuit de Kolvet. Muchos le respondieron a Thiessen, quien estuvo todo el día debatiendo fuertemente en ‘X’ intentando mantener su punto. Hasta el vicepresidente JD Vance le contestó con una broma pesada: "Me sorprende escuchar a Mark decir esto. Si alguna vez lo conociste en persona, es bastante obvio que el hombre nunca se ha perdido un burrito".

El comentarista Ben Shapiro, fundador del Daily Wire, pareció ponerse del lado de Thiessen, o al menos expresó una postura similar: "Escucho que los jóvenes están molestos por los burritos de 20 dólares. Bien, jóvenes: un burrito no cuesta 20 dólares. Si están pagando 20 dólares por un burrito y no son económicamente independientes por herencia, están haciendo mal las cosas en la vida".

El representante Dan Crenshaw adoptó una línea similar: "Dejen de quejarse, consigan trabajo, coman Ramen como el resto de nosotros hizo en la universidad, con un presupuesto y cuatro compañeros de cuarto".

Del otro lado del espectro conservador, sin embargo, surgieron voces que cuestionaron ese abordaje. William Wolfe, excolaborador de la administración Trump, planteó que la discusión revelaba una asimetría estratégica entre la izquierda y la derecha establishment: mientras la izquierda responde a la queja por el precio de los burritos ofreciendo soluciones concretas —aunque sean estatistas y económicamente peligrosas—, “los republicanos del libre mercado y sus voceros mediáticos” responden, según su crítica, con desdén: "Aguántense, lo que sienten es una estupidez", resumió Wolfe sobre la postura que cuestiona. Para el exfuncionario, esa diferencia explica en parte el ascenso de los Socialistas Democráticos de América (DSA).

Otros, como el autor James Lindsay, ofreció una visión más emprendedora del asunto: "El espíritu estadounidense no se queja por un burrito de 20 dólares; hace un burrito de 14 dólares en el mismo barrio y gana un millón de dólares".

Asimismo, la organización Advancing American Freedom, fundada por el exvicepresidente Mike Pence, sumó su propia intervención con el llamado "Burrito Index", una comparación del precio de un burrito de Chipotle en distintas ciudades del país que buscaba ilustrar el impacto real de la inflación en el bolsillo de los estadounidenses. El hallazgo de la organización es que, para sorpresa de pocos conservadores, en los estados azules el burrito se paga a un precio levemente más elevado que en los estados rojos.

No todos, sin embargo, se tomaron el debate con la misma seriedad. El comentarista Michael Knowles dijo: "No me importan los burritos".

A su vez, el periodista Robby Soave, de Reason, trasladó parte del problema a los sistemas de delivery: "Gente, este debate sobre el burrito en realidad es sobre DoorDash y Uber Eats. Las comidas simples son caras si además de que te las preparen, te las entregan a domicilio. Si vas a buscarlo tú mismo, es más barato. Si compras los ingredientes y lo haces tú mismo, es aún más barato".

El comentarista Buck Sexton, por su parte, eligió ignorar la disputa sobre precios para cuestionar directamente al burrito como plato: "El burrito, a cualquier precio, es inferior al taco, la quesadilla, la gordita y la enchilada. Los hechos son testarudos".

Lo que terminó de exponer la discusión, más allá de lo anecdótico, fue la brecha real dentro del movimiento conservador sobre cómo abordar la ansiedad económica de sus propias bases: entre quienes —como Shapiro, Thiessen y Crenshaw— insisten en una respuesta de responsabilidad individual frente a la queja por el costo de vida, y quienes —como Kolvet, Wolfe y Walsh— advierten que minimizar el malestar económico de los votantes jóvenes y de clase trabajadora, aun cuando la queja se exprese de forma trivial como el precio de un burrito, puede terminar regalándole a la izquierda un terreno fértil de cara a las elecciones de medio término, donde los demócratas, al menos ahora, son claramente favoritos para recuperar el control de ambas Cámaras.