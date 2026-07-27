Texas afianza su auge económico con la llegada de nuevos residentes y de miles de millones en ingresos fiscales

Publicado por Williams Perdomo 27 de julio, 2026

Texas continúa reforzando su posición como uno de los principales motores económicos del país. Lo hace impulsado por la llegada de nuevos residentes y de miles de millones de dólares en ingresos fiscales procedentes de otros estados, según datos recientes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y de la Oficina del Censo.

Un análisis de los datos de migración del IRS, realizado por la Tax Foundation y reseñados por Fox News, muestra que Texas recibió más de 5.000 millones de dólares en ingreso bruto ajustado de contribuyentes que se trasladaron desde otros estados, mientras que California y Nueva York registraron pérdidas de varios miles de millones de dólares en riqueza tributaria.

El crecimiento no se concentra en una sola ciudad. Dallas-Fort Worth fue el área metropolitana que más habitantes incorporó en el último año, mientras que Houston, Austin y San Antonio también figuraron entre las regiones metropolitanas con mayor crecimiento del país.

Según el reporte, esta expansión en distintos polos urbanos proporciona a Texas varias fuentes de crecimiento económico al ofrecer a las empresas un mercado laboral más amplio, una mayor diversificación industrial y una base de consumidores más extensa que la de estados cuya actividad depende principalmente de una sola gran ciudad.

La directora de políticas públicas de la Texas Association of Business, Gabriela von zur Muehlen, atribuyó parte de este desempeño al entorno económico del estado. "El capital sigue donde hay confianza. Y ahora mismo existe una enorme cantidad de confianza en Texas", dijo a Fox News Digital.

Von zur Muehlen añadió que la estructura fiscal de Texas y un entorno regulatorio predecible continúan atrayendo empresas e inversiones procedentes de otros estados, lo que, a su juicio, fortalece el impulso económico del estado.

Aunque Florida registró la mayor entrada de riqueza de contribuyentes del país y Carolina del Sur obtuvo la tasa más alta de migración neta de nuevos residentes, el informe destaca que Texas sobresale por combinar la llegada de miles de millones de dólares en ingresos tributables con un rápido crecimiento simultáneo en Dallas-Fort Worth, Houston, Austin y San Antonio.

El análisis también señala que el ingreso bruto ajustado permite medir no solo cuántas personas se trasladan a un estado, sino también los recursos económicos que aportan quienes llegan, un indicador considerado relevante para evaluar la fortaleza económica a largo plazo de una región.