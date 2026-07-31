OpenAI supera los 1.000 millones de usuarios activos: ChatGPT crece más rápido que Facebook

Publicado por Carlos Dominguez 31 de julio, 2026

OpenAI anunció este viernes que sus modelos de inteligencia artificial ya superan los 1.000 millones de usuarios activos, un hito alcanzado en menos de cuatro años desde el lanzamiento de ChatGPT. La compañía también reveló que más de dos millones de empresas utilizan sus herramientas.

"Nuestros modelos ahora llegan a más de 1.000 millones de usuarios activos y más de dos millones de empresas. A medida que las personas ganan más confianza en la tecnología, la utilizan más a fondo", indicó la empresa en un comunicado publicado en su web.

El logro llega un poco más tarde de lo previsto. Según The Information, a finales de febrero, OpenAI ya contaba con unos 900 millones de usuarios activos y esperaba cruzar la barrera de los 1.000 millones a comienzos de año. La mayor competencia en el sector retrasó ese objetivo.

Un crecimiento histórico

OpenAI fue fundada en 2015, pero su despegue comercial no llegó hasta noviembre de 2022, cuando presentó ChatGPT. Desde entonces, la plataforma se ha convertido en una de las aplicaciones de más rápido crecimiento de la historia. A modo de comparación, Facebook necesitó seis años para alcanzar los 1.000 millones de usuarios desde su lanzamiento.

Según informó AFP, la cifra de 1.000 millones incluye todas las interfaces de la compañía: principalmente ChatGPT, pero también Codex (su herramienta de programación asistida por IA) y ChatGPT Work, una plataforma que permite conectar el chatbot con otras aplicaciones externas.

El empuje del negocio empresarial

A finales de 2025, OpenAI convirtió el segmento de clientes corporativos en una de sus principales prioridades. Este tipo de usuarios genera más ingresos y un mayor margen por cuenta. Gracias a ese enfoque, la compañía ha logrado reducir la distancia con su principal rival en el mercado empresarial, Anthropic.