Amazon recibe un millonario reembolso por aranceles y promete devoluciones a consumidores

Publicado por Joaquín Núñez 1 de agosto, 2026

Amazon anunció que recibió aproximadamente 600 millones de dólares en reembolsos del Gobierno federal por aranceles a las importaciones que fueron posteriormente invalidados por la Corte Suprema. La compañía informó que utilizará parte de esos fondos para compensar a los clientes.

En abril de 2025, el presidente Donald Trump anunció una batería de aranceles recíprocos a decenas de países. Buena parte de estos aranceles estaban bajo el paraguas de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). En febrero de este año, el máximo tribunal del país dictaminó que el presidente no tenía la autoridad para imponer aranceles bajo IEEPA.

El fallo obligó al Gobierno a devolver los aranceles a las empresas que importaron a Estados Unidos productos afectados por dichos aranceles. En los meses siguientes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzó a procesar solicitudes de reembolso por miles de millones de dólares.

"Estamos participando en el proceso de reembolso de aranceles y, como mencioné anteriormente, recibimos aproximadamente 600 millones de dólares en el segundo trimestre", declaró Brian Olsavsky, director financiero de Amazon, durante la conferencia.

Olsavsky afirmó también que habían identificado algunos casos en los clientes se vieron afectados por estos aumentos de precios. "Hemos identificado un número limitado de casos en los que podemos comprobar que hemos repercutido ciertos cargos de importación a los clientes, y cuando recibamos esos reembolsos, nos pondremos en contacto de manera proactiva con los clientes afectados y les emitiremos automáticamente los reembolsos correspondientes. En los demás casos, al igual que otros grandes minoristas, utilizaremos los reembolsos para seguir invirtiendo en precios bajos para los clientes", añadió.

Amazon no había informado públicamente si solicitaría los reembolsos por los aranceles. En mayo, un grupo de consumidores presentó una demanda colectiva ante un tribunal federal en Seattle, alegando que la empresa debía devolver el dinero correspondiente a los "sobrecostos" que pagaron por productos afectados por esos gravámenes. La demanda también sostenía que Amazon no estaba reclamando los reembolsos al Gobierno para evitar un conflicto con la Administración Trump.

Otras empresas que solicitaron reembolsos fueron Apple, Walmart, Costco, Home Depot y General Motors, entre otras. Sin embargo, hasta el momento, Amazon es una de las primeras grandes compañías en anunciar públicamente que destinará parte de esos fondos a compensar directamente a sus clientes.