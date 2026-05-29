Publicado por misty severi 29 de mayo, 2026

Un hombre de Texas fue detenido el jueves por presuntas amenazas de muerte y atentado contra la directora ejecutiva de Turning Point USA, Erika Kirk, y su organización en una próxima cumbre en San Antonio.

A Jacob Wenske, de 26 años, se le imputan dos cargos de delito grave de tercer grado por realizar una amenaza terrorista que implique temor público de lesiones corporales graves o alteración del orden público, informó Fox News.

Los documentos judiciales alegan que Wenske respondió a un post de Facebook en abril sobre la cumbre que él sabe "dónde poner bombas", y dijo en otro comentario que él "no puede esperar a ser el aparcacoches de la escolta [de Kirk]", según KSAT.

Los comentarios fueron en respuesta a la Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point USA, que tendrá lugar del 5 al 7 de junio en el San Antonio Marriott Rivercenter, en el River Walk.

"¡Muerte a Erika Kirk y a todos los oradores allí presentes!", escribió supuestamente Wenske en un correo electrónico. "América seguirá viviendo sin esa escoria en esta tierra. Todos los nacionalistas cristianos perecerán en el bombardeo que tendrá lugar en todos y cada uno de los mítines y eventos de Turning Point".

Kirk se hizo cargo de la organización de base de su difunto marido tras su asesinato el año pasado. Desde entonces ha sufrido múltiples amenazas de muerte, incluida una que le hizo cancelar su aparición en un mitin de TPUSA.

TPUSA afirmó que no cancelará la cumbre del próximo mes porque no permitirá que el miedo silencie su movimiento.

"La seguridad de nuestros asistentes, ponentes y personal es siempre nuestra máxima prioridad", dijo el portavoz de TPUSA, Matt Schupe, a Fox News. "Todos los eventos de TPUSA incluyen medidas de seguridad reforzadas y de varios niveles, aplicadas tanto por seguridad privada como por la policía local. Nos negamos a dejar que las amenazas nos silencien. Esperamos una reunión exitosa e inspiradora del 5 al 7 de junio en San Antonio para las más de 2.500 mujeres que asistan a la Cumbre de Liderazgo Femenino."

© Just The News.