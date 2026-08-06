¿Nuevo rumbo para los creadores? El ejecutivo que modificó el sistema de pagos en X pasa a ser asesor

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de agosto, 2026

Nikita Bier anunció oficialmente su dimisión como jefe de producto de la red social X. El ejecutivo, conocido por su trayectoria en la creación y escalabilidad de aplicaciones móviles masivas, confirmó a través de una publicación en la propia plataforma que dejará la gestión operativa diaria para asumir una posición estratégica como asesor corporativo.

"Damas y caballeros, es hora de pasar la antorcha y degradarme a mi estado natural: un creador de contenido. Dejaré de liderar producto para X y continuaré como asesor", expresó Bier al comunicar su decisión a la comunidad de usuarios.

Una reestructuración profunda de la plataforma en 400 días

Durante sus 400 días al frente del desarrollo de producto, Bier encabezó una renovación integral de la arquitectura digital de X, orientada a mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la libertad de expresión en la red sin interferencias ideológicas.

Según detalló el propio directivo, el equipo rediseñó componentes esenciales de la aplicación, incluyendo la línea de tiempo principal, la versión para dispositivos Android, el flujo de registro de nuevos usuarios, el sistema de notificaciones y la mensajería interna. A lo largo de este periodo, la empresa lanzó casi 30 nuevos productos y herramientas.

Entre las innovaciones orientadas a garantizar la transparencia en el debate público, Bier destacó la implementación de etiquetas de país de origen en los perfiles de usuario y el despliegue de defensas tecnológicas contra redes de bots impulsadas por inteligencia artificial.

Crecimiento en métricas y nuevo equipo de liderazgo

La salida de Bier de la primera línea operativa coincide con un período de aceleración en las métricas de tráfico y descarga de la red social. El ejecutivo remarcó que la plataforma registra "un crecimiento sin precedentes en nuevos usuarios e interacción", habiendo escalado 70 posiciones en la App Store en comparación con el año previo.

"Servir a la comunidad de X ha sido el privilegio de una vida. X es, y seguirá siendo, la tecnología de comunicación más importante de la historia. Pero dirigir esta aplicación es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y ahora es momento de tomarme un respiro", afirmó Bier en su mensaje.

El directivo confirmó que la transición no afectará los proyectos en curso. La dirección técnica quedará distribuida entre Benji Taylor en el área de diseño, Hai Singh en ingeniería de producto principal y Dinkin Flickaa en la división de ingeniería móvil.