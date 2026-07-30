Tesla alcanza los 10 millones de vehículos fabricados en todo el mundo
El anuncio llega semanas después de que Tesla informara un repunte en sus ventas mundiales durante el segundo trimestre de 2026.
Tesla anunció este miércoles que alcanzó un nuevo hito en su historia al fabricar su vehículo número 10 millones a nivel mundial en su planta de Fremont, California.
"Esta semana fabricamos nuestro vehículo Tesla número 10 millones a nivel mundial en la fábrica de Fremont", informó la compañía en una publicación en X.
Tesla destacó además la rapidez con la que ha incrementado su producción en los últimos años. "Hace solo seis años, la fábrica de Fremont fabricó nuestro vehículo número 1 millón", añadió la empresa.
Economía
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Williams Perdomo
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, reaccionó al anuncio con un mensaje de felicitación dirigido a los trabajadores de la compañía:
"¡Felicidades al equipo de Tesla! Fabricar 10 millones de vehículos representa una cantidad increíble de trabajo", escribió Musk en X.
Repunte en las ventas mundiales
De acuerdo con la empresa, Europa fue uno de los principales impulsores del crecimiento durante ese período, mientras que las ventas en América del Norte retrocedieron. Tesla no publica un desglose geográfico oficial de sus entregas.