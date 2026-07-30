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La economía del país creció 1,5% en el segundo trimestre

En comparación con el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0,4%, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico.

Dólares estadounidenses

Dólares estadounidensesAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

La economía del país creció a una tasa anualizada de 1,5% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio.

En comparación con el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0,4%, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). En un comunicado, la BEA explicó que la moderación del crecimiento respondió principalmente a una menor contribución del sector público y a una desaceleración de la inversión y las exportaciones.

"En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una disminución del gasto público y una desaceleración de la inversión y las exportaciones, compensadas parcialmente por una aceleración del gasto de los consumidores", señaló el organismo.

A pesar de la desaceleración, la economía estadounidense ha mantenido un crecimiento positivo en los últimos trimestres en un contexto marcado por la política arancelaria del presidente Donald Trump y las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio.

Respaldado por las inversiones relacionadas con el auge de IA

El crecimiento también ha estado respaldado por las inversiones relacionadas con el auge de la inteligencia artificial (IA), mientras que el consumo ha mostrado un desempeño más moderado tras varios años de inflación elevada.

El informe también refleja una disminución del gasto público respecto al trimestre anterior, especialmente en el ámbito federal y, en particular, en los desembolsos no relacionados con la defensa, un factor que contribuyó a moderar el ritmo de expansión de la economía.

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