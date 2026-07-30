La economía del país creció 1,5% en el segundo trimestre

Publicado por Williams Perdomo 30 de julio, 2026

La economía del país creció a una tasa anualizada de 1,5% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio.

En comparación con el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 0,4%, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés). En un comunicado, la BEA explicó que la moderación del crecimiento respondió principalmente a una menor contribución del sector público y a una desaceleración de la inversión y las exportaciones.

"En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una disminución del gasto público y una desaceleración de la inversión y las exportaciones, compensadas parcialmente por una aceleración del gasto de los consumidores", señaló el organismo.

A pesar de la desaceleración, la economía estadounidense ha mantenido un crecimiento positivo en los últimos trimestres en un contexto marcado por la política arancelaria del presidente Donald Trump y las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio.