Fin de una era: Pizza Hut cambia de dueño tras décadas perdiendo terreno frente al delivery

Publicado por Diane Hernández 16 de junio, 2026

Pizza Hut, uno de los nombres más emblemáticos de la comida rápida estadounidense, cambiará de manos después de casi siete décadas de historia. Yum Brands anunció este martes la venta de la cadena por 2.700 millones de dólares, en una operación que marca el fin de una era para la compañía que alguna vez lideró el negocio global de la pizza.

La transacción, referida por AP, dividirá el negocio en dos partes. La firma de inversión LongRange Capital adquirirá Pizza Hut fuera de China continental por aproximadamente 1.500 millones de dólares, mientras que Yum China Holdings comprará las operaciones en el gigante asiático por otros 1.200 millones.

La decisión llega en un momento crítico para la marca. Aunque Yum Brands —propietaria también de KFC y Taco Bell— registró un crecimiento global de ventas del 5% el año pasado, Pizza Hut experimentó una caída del 2%, consolidándose como la división más rezagada del grupo.

"Pizza Hut ha sido durante mucho tiempo el eslabón débil de la cartera de Yum", afirmó Neil Saunders, director ejecutivo de GlobalData. Según el analista, revitalizar la cadena requería inversiones significativas y una estrategia a largo plazo que la empresa matriz ya no estaba dispuesta a asumir.

De líder mundial a perseguir a la competencia

Fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos que pidieron prestados apenas 600 dólares a su madre, Pizza Hut se convirtió rápidamente en un símbolo de la cultura del país. Su famoso techo rojo debutó en 1969 y, apenas dos años después, ya era la cadena de pizzerías con mayores ventas del mundo.

Sin embargo, el éxito comenzó a erosionarse con los cambios en los hábitos de consumo.

Durante los años 80, competidores como Domino's revolucionaron el mercado con servicios de entrega rápida a domicilio. Mientras tanto, Pizza Hut mantenía una red de grandes restaurantes con servicio de mesa, un modelo que comenzó a perder atractivo frente a consumidores cada vez más interesados en la conveniencia y la entrega directa en casa.

En la última década, el auge de plataformas como DoorDash y Uber Eats aceleró aún más esa transformación. Los clientes dejaron de depender de una sola cadena de pizza para tener acceso inmediato a cientos de opciones gastronómicas desde una aplicación móvil.

Cierres y reestructuración

Como parte de su estrategia de ajuste, Yum Brands anunció en febrero el cierre de 250 restaurantes Pizza Hut en Estados Unidos. A finales del año pasado, la cadena operaba 19.974 locales en todo el mundo, una cifra que refleja su enorme presencia global, aunque también los desafíos para mantener rentable una red tan extensa.

Chris Turner, director ejecutivo de Yum Brands, aseguró que la venta permitirá a la empresa concentrar recursos en sus marcas de mayor crecimiento.

"Pizza Hut estará bien posicionada para el futuro bajo la dirección de LongRange y Yum China, cuyos equipos aportan una amplia experiencia en la industria de la restauración", señaló Turner.

La compañía espera completar ambas operaciones durante el tercer trimestre de este año.