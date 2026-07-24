Trump impone nuevos aranceles a 60 economías por no combatir el trabajo forzado

Publicado por Joaquín Núñez 23 de julio, 2026

La Administración Trump anunció que impondrá nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% a las importaciones provenientes de 60 economías por considerar que no prohíben o no hacen cumplir adecuadamente la prohibición de exportar bienes producidos mediante trabajo forzado. La medida fue adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La medida reemplaza los aranceles temporales que la Casa Blanca había implementado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, utilizada como solución transitoria después de que la Corte Suprema anulara buena parte de los aranceles anunciados durante el denominado 'Liberation Day', en abril de 2025.

"Estados Unidos cuenta con una prohibición a la importación de productos elaborados con trabajo forzado desde hace casi un siglo y la aplica de manera rigurosa; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", expresó al respecto Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en un comunicado.

"La medida de hoy comenzará a corregir lo que constituye tanto una violación de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo", añadió.

La medida alcanza a 60 economías, entre ellas Argentina, Brasil, India, Japón, Australia, el Reino Unido y la Unión Europea.

La oficina de Greer dividió a los países afectados en dos grupos. Aquellos que, según Washington, demostraron avances en la lucha contra el trabajo forzado enfrentarán un arancel del 10%. En cambio, los que hicieron pocos o ningún progreso quedarán sujetos a una tarifa del 12,5%.

La medida también contempla una serie de exenciones para productos considerados estratégicos, entre ellos los fertilizantes y algunos tipos de combustible, cuyos precios ya se encuentran bajo presión debido al conflicto con Irán.