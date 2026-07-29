La guerra de Oriente Medio y la caída de las tecnológicas, la tormenta perfecta que hunde las bolsas asiáticas y pone en alerta al mundo

Publicado por Israel Duro 29 de julio, 2026

La IA estornuda y las bolsas de Asia se resfrían. Los mercados asiáticos se vieron golpeados por una tormenta perfecta surgida de los renovados vientos de guerra en Oriente Medio y el tsunami que sufren las empresas tecnológicas, especialmente las de los chips, ante la preocupación por el posible ajuste de la burbuja de la inteligencia artificial.

El más afectado es el parqué surcoreano, que volvió a sufrir un fuerte desplome el miércoles, lastrada por el sector tecnológico. Un golpe al que se unió el repunte de hasta un 5% en los precios del petróleo tras conocerse el ataque sorpresa de Irán contra bases estadounidenses y la respuesta del Comando Central.

Seúl lidera las caídas

El índice Kospi de la bolsa de Seúl cerró con una baja de casi 6%, un día después de registrar una caída superior al 10%. Una caída que ni siquiera los excelentes resultados reportados por el gigante de los chips SK hynix, con beneficio récord incluido, pudo mitigar.

Los gigantes surcoreanos de los chips se han visto golpeados por las preocupaciones sobre las perspectivas de rentabilidad de los colosos estadounidenses de la inteligencia artificial, que anuncian inversiones masivas.

Asimismo, las noticias sobre un importante avance tecnológico chino en la fabricación de semiconductores podría intensificar la competencia en el mercado de los chips, apunta AFP.

Agridulce récord del gigante de los chips SK hynix: más beneficios pero se hunde en bolsa

Una combinación que llevó a las acciones de SK hynix a perder hasta un 18% durante la sesión hasta cerrar con una baja de 11%. El martes, la compañía ya se había depreciado un 14%. Samsung, el otro gigante surcoreano de los chips, perdió más del 12%.

La bolsa de Tokio perdió cerca de 3%, con fuertes caídas de las firmas de semiconductores Kioxia (-13,9%) y Tokyo Electron (-11%). La bolsa de Taipéi perdió cerca de 3% . La nota positiva la pusieron mercados como Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Manila y Bombay, que cerraron en alza.

Fuerte rebote alcista del petróleo

En tanto, el precio del petróleo repuntó este miércoles después de que el ejército estadounidense anunciara que interceptó misiles lanzados por Irán y efectuó ataques en represalia, tras varios días de calma en Oriente Medio.

Ante este nuevo recrudecimiento de la guerra, el precio del barril de crudo WTI, referencia del mercado estadounidense, subía más de un 4% hasta los 82,73 dólares. El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, ganaba un 5% a 88,03 dólares.