Las ventas de viviendas nuevas repuntaron en junio y superaron las expectativas

Publicado por Carlos Dominguez 24 de julio, 2026

Las ventas de casas nuevas registraron en junio un avance superior al previsto por el mercado, según las cifras oficiales difundidas este viernes por el Departamento de Comercio. En proyección anual, se comercializaron 628.000 unidades, lo que representa un incremento del 1,6 % respecto a mayo.

El resultado superó con claridad las previsiones de los analistas, que apuntaban a unas 606.000 viviendas, de acuerdo con el consenso recogido por MarketWatch. En términos interanuales, el crecimiento alcanza el 5,6 %.

Las tensiones en Oriente Medio frenan la recuperación

El mercado inmobiliario de EEUU sigue enfrentando un entorno complicado, con los tipos de interés hipotecarios en niveles altos y en alza. El promedio de los préstamos a 30 años se situó en el 6,58 %, según los datos más recientes publicados por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

Esta tendencia al alza se explica por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Tras un periodo de descenso que había llevado el tipo medio por debajo del 6 % a finales de febrero, los primeros ataques en la región empujaron de nuevo los tipos al alza, frenando la mejora que se observaba desde mayo de 2025.

El mercado de la vivienda nueva muestra, por tanto, gran resiliencia, aunque el coste del crédito sigue siendo uno de los principales obstáculos para una recuperación más sólida.