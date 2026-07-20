Trump anuncia nuevos aranceles del 50% a Canadá para combatir prácticas comerciales "discriminatorias"

Publicado por Joaquín Núñez 20 de julio, 2026

La Casa Blanca anunció la imposición de un arancel del 50% a diversos productos provenientes de Canadá. A través de un comunicado, la Administración Trump señaló que la medida busca "garantizar un trato justo para las exportaciones estadounidenses", argumentando que las prácticas comerciales del país vecino "han perjudicado y desfavorecido a los estadounidenses que trabajan arduamente".

Según la misiva, los aranceles entrarán en vigor en treinta días y bajo el paraguas legal de la Sección 338 de la Tariff Act de 1930. Entre los bienes alcanzados por los nuevos aranceles se encuentran vinos, cemento y palos de hockey. Sin embargo, quedarán exentos sectores considerados estratégicos para Estados Unidos, como la energía, la potasa, los minerales críticos y determinados productos pesqueros.

Según explicó la Casa Blanca en una hoja informativa, la medida responde a diversas políticas comerciales canadienses que, "perjudican" a los productores estadounidenses. "El presidente Donald Trump está contrarrestando la carga y la desventaja que supone para el comercio estadounidense el trato discriminatorio de Canadá hacia este, y está nivelando el campo de juego para las exportaciones estadounidenses clave: automóviles, alcohol y productos lácteos", se lee en la misiva.

"Hoy, el presidente Trump tomó medidas decisivas para hacer que Canadá rinda cuentas por sus represalias y su discriminación, cumpliendo así su promesa de corregir los desequilibrios comerciales y garantizar la equidad para los trabajadores, agricultores y empresas estadounidenses", expresó al respecto Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Además, desde la oficina de Greer confirmaron que los nuevos gravámenes alcanzarán "casi 20 mil millones de dólares en importaciones" procedentes de Canadá.