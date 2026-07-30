Publicado por Carlos Dominguez 30 de julio, 2026

Microsoft presentó el miércoles unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, impulsados por el fuerte crecimiento de sus divisiones de nube e inteligencia artificial. La compañía reportó ingresos de $90.000 millones y un beneficio neto de $35.800 millones en el último trimestre de su ejercicio fiscal, cerrado en junio. Estos números aliviaron parcialmente las dudas de los inversores sobre si las fuertes inversiones en IA están dando frutos.

El consejero delegado, Satya Nadella, destacó que Copilot, la herramienta de productividad impulsada por inteligencia artificial, ya cuenta con más de 30 millones de usuarios de pago. Además, Microsoft registró una ganancia de $3.200 millones por su inversión en Anthropic y reconoció que su participación en OpenAI aportó $480 millones al beneficio del trimestre y $4.900 millones en todo el año fiscal. La acción de la compañía subió más de un 8 % en las operaciones fuera de horario.

Meta cae en Bolsa por el gasto en IA

En contraste, Meta Platforms reportó una caída del 14 % en su beneficio neto, hasta $15.800 millones, lastrada por cargos extraordinarios de $2.400 millones vinculados a litigios y $1.200 millones por indemnizaciones por despidos. Aunque los ingresos crecieron un 28 % hasta $60.800 millones, superando las previsiones gracias a la publicidad, los inversores reaccionaron con escepticismo ante el elevado gasto en IA. Las acciones de Meta llegaron a caer hasta un 12 % tras el cierre del mercado.

Según AFP, Meta reafirmó que seguirá invirtiendo con fuerza en los centros de datos y chips que sustentan su apuesta por la inteligencia artificial, y comunicó a los inversores que ahora espera un gasto de capital de entre $130.000 y $145.000 millones este año, casi el doble de lo que gastó en 2025 y ligeramente por encima de su última previsión.

"La IA está acelerando nuestro negocio principal hoy, impulsando nuestra próxima generación de productos y abriendo la puerta a oportunidades empresariales completamente nuevas", afirmó Mark Zuckerberg en un comunicado.