Boeing reduce sus pérdidas y destaca avances en su proceso de recuperación

Publicado por Carlos Dominguez 22 de abril, 2026

Boeing informó el miércoles una pérdida neta de $90 millones en el primer trimestre de 2026, una mejora frente a la pérdida de $123 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.

Aunque el resultado sigue siendo negativo, el gigante aeroespacial estadounidense presentó las cifras como una señal de progreso en su proceso de recuperación tras años de desafíos operativos y de reputación.

Los ingresos totales del trimestre alcanzaron los $22.200 millones, lo que supone un aumento del 14% respecto al primer trimestre del año anterior.

El crecimiento fue impulsado principalmente por un repunte en las entregas de aviones comerciales, así como por un mayor aporte de los segmentos de servicios globales y defensa, espacio y seguridad, donde Boeing logró nuevos acuerdos con el Pentágono.

Las acciones de Boeing subieron tras la publicación de los resultados, que según AFP superaron las previsiones de los analistas. Además, las cifras no incluyeron sobrecostes inesperados ni otros cargos extraordinarios negativos que habían lastrado los beneficios en varios trimestres anteriores.

Por otra parte, la cartera de pedidos pendientes de la compañía alcanzó un récord de $695.000 millones, lo que refleja una fuerte demanda sostenida por parte de sus clientes en todo el mundo.

Enfoque en calidad y seguridad bajo Kelly Ortberg

Desde que Kelly Ortberg asumió como director ejecutivo en 2024, Boeing ha puesto el énfasis en restaurar la credibilidad ante reguladores y clientes. Ortberg ha impulsado un enfoque más estricto en las operaciones diarias, la calidad y la seguridad, buscando superar las consecuencias de los dos accidentes fatales del 737 MAX en 2018 y 2019, así como otros problemas posteriores.

En declaraciones a CNBC, Ortberg se mostró optimista sobre el estado actual de la producción:

"Todos nuestros indicadores clave se ven bien. El sistema de producción es muy estable y estamos recibiendo comentarios muy positivos sobre la calidad de los aviones por parte de nuestros clientes".

Aumento de producción y avances en certificaciones

La compañía ya ha aumentado la tasa de producción del 737 MAX de 38 a 42 aviones por mes, un incremento que se ha desarrollado de forma fluida. Boeing espera que el siguiente paso, subir a 47 aviones mensuales, sea igualmente manejable. La empresa enfrenta una situación parecida con el 787 Dreamliner, mientras busca la aprobación de la FAA para aumentar la producción de ambos modelos.

Boeing también avanza en la certificación de nuevas variantes del 737 MAX y del 777X, un programa marcado por retrasos. Sin embargo, la compañía mantiene sus previsiones: espera certificar las nuevas versiones del 737 MAX este año y comenzar las entregas del 777X en 2027. Ortberg ratificó estos plazos y afirmó estar "muy complacido" con los progresos de las certificaciones.