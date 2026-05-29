Anthropic destrona a OpenAI en un ascenso histórico: alcanza los $965.000 millones de valoración

El logo de Anthropic en un dispositivo-Imagen de Archivo AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 29 de mayo, 2026

En uno de los rounds de financiación privada más grandes de la historia de la tecnología, Anthropic ha superado su principal rival, OpenAI, como la startup e inteligencia artificial más valiosa del mundo. La compañía creadora de Claude cerró una Serie H por $65 mil millones, alcanzando una valoración post-money de $965 mil millones.

Este hito consolida el vertiginoso ascenso de Anthropic en el competitivo mercado de la IA generativa y refleja la enorme confianza de los inversores en su enfoque en seguridad, investigación y adopción empresarial.

Detalles de la ronda de financiación

Axios informó que la Serie H fue liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital. El round incluye $15 mil millones de inversiones previamente comprometidas por proveedores de servicios en la nube, entre ellas $5 mil millones de Amazon.

Según el comunicado oficial de Anthropic, los fondos se destinarán a:

Investigación en seguridad e interpretabilidad de modelos.

e interpretabilidad de modelos. Expansión de capacidad de cómputo .

. Escalado de productos Claude y nuevas asociaciones empresariales.

Crecimiento explosivo de ingresos

Uno de los pilares que justifican esta valoración récord es el rendimiento financiero de la compañía. Anthropic reportó ingresos anualizados de $47 mil millones a principios de mayo de 2026, un aumento espectacular desde los $9 mil millones a finales de 2025.

Este crecimiento se impulsa principalmente por la adopción empresarial de sus modelos Claude, especialmente en programación y razonamiento avanzado.

Contexto competitivo y trayectoria

Con esta operación, Anthropic deja atrás a OpenAI, que en su última valoración rondaba los $730-852 mil millones.

Evolución reciente de valoración de Anthropic:

Febrero 2026: $380 mil millones (Serie G de $30 mil millones).

(Serie G de $30 mil millones). Abril-Mayo 2026: Negociaciones en torno a $900-950 mil millones .

. Mayo 2026: $965 mil millones (Serie H).



Inversores estratégicos como Google (hasta $40 mil millones comprometidos) y Amazon continúan respaldando fuertemente a la compañía, lo que le permite competir en infraestructura y desarrollo de modelos.