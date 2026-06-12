El Capitán de Corbeta retirado, Jesús Romero, sobre la negociación de Trump con Irán: “El régimen iraní no es un socio en el que uno pueda creer”

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, incluyendo la decisión del presidente Donald Trump de cancelar un ataque que pocas horas antes había ordenado ejecutar.

“A los iraníes se les conoce bien por su falta de adherirse a cualquier tipo de negociación. Nosotros hemos visto a lo largo y ancho de la historia de los últimos 47 años que no son socios en los que uno puede creer. […] Los Estados Unidos liberaron una campaña militar que por 39 días logró neutralizar gran parte de la capacidad militar dentro del régimen iraní. Pero, por otra parte, Estados Unidos han llevado a cabo una negociación para llegar a un tipo de entendimiento donde los objetivos trazados por Trump hayan sido cumplidos. El presidente de alguna manera tenía algún tipo de bonafide de que esta negociación llegaría a algún final favorecedor para Estados Unidos y el mundo entero”, dijo Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.