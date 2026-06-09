El Pentágono acusa a Alibaba y BYD de ayudar al Ejército Popular de Liberación de China

Publicado por Israel Duro 9 de junio, 2026

El Departamento de Guerra de EEUU publicó una lista actualizada de compañías chinas que, de acuerdo con su información, están colaborando con el Ejército Popular de Liberación. El listado incluye, entre otras, al gigante del comercio electrónico Alibaba, el proveedor de motores de búsqueda Baidu y el fabricante de vehículos eléctricos BYD. Como respuesta, Pekín elevó una que pidió a Washington dejar de "reprimir" a sus empresas.

La lista vio la luz apenas unas semanas después de que Donald Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Pekín, mientras ambas partes buscaban mantener la estabilidad en la relación bilateral.

"Una advertencia para las empresas estadounidenses"

La actualización del Pentágono llega varios meses después de difusión- y retirada posterior- de una versión anterior de la lista sin dar explicaciones. La nueva lista es en gran medida similar a la versión publicada brevemente en febrero, según informa AFP.

Entre las empresas afectadas están algunos de los principales gigantes tecnológicos de China, involucrados en la carrera de la inteligencia artificial, como Alibaba, Baidu y Tencent. Además, dos fabricantes de procesadores de memoria fueron reincorporados a la lista negra después de haber sido retirados la lista inicial: ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies.

"Esta lista actualizada de empresas militares chinas es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense", dijo el representante John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara sobre China, según AFP.

En un comunicado, Moolenaar instó a las empresas estadounidenses a "dejar de hacer negocios con estas amenazas para nuestra seguridad nacional" o arriesgarse a "facilitar el ascenso militar de China".

Indignación en China

Tras la publicación del informe, uno de los portavoces de la Cancillería china, Lin Jian, criticó duramente la lista: "China se ha opuesto de forma firme a la generalización, por parte de Estados Unidos, del concepto de seguridad nacional (...) y su poco juiciosa represión de las empresas chinas" y urgió a Washington a "corregir sus prácticas equivocadas".

Baidu rechazó su inclusión en la lista mediante un comunicado en redes sociales chinas, calificando las acusaciones de "completamente infundadas". "La afirmación de que Baidu es una empresa militar carece por completo de fundamento. No dudaremos en emplear todos los recursos a nuestro alcance para lograr que la compañía sea retirada de la lista", dijo un portavoz.

Por su parte, Alibaba calificó su incorporación en la lista como "un error" y amenazó con emprender acciones legales. "Alibaba Group no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar‑civil", señaló la empresa en un comunicado.

Trump invitó a Xi a realizar una visita a Washington en septiembre. Pero la lista podría avivar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.