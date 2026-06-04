700 millones para el carbón: Trump apuesta por reforzar la producción energética estadounidense

Publicado por Joaquín Núñez 4 de junio, 2026

Donald Trump anunció una inversión de 700 millones de dólares para construir y ampliar centrales eléctricas de carbón en diez estados. La medida se enmarca en la estrategia energética de la Administración Trump de fortalecer la producción doméstica de combustibles fósiles, reforzar la cadena de suministro local y bajar el precio de la energía para los consumidores.

Del monto total de la inversión, 425 millones serán destinados a ampliar y modernizar 13 centrales eléctricas a carbón ubicadas en diez estados: Virginia Occidental, Kentucky, Carolina del Norte, Indiana, Tennessee, Arkansas, Arizona, Oklahoma, Dakota del Norte y Wisconsin. Los otros 200 millones de dólares se utilizarán en subvenciones del Departamento de Energía para la construcción de nuevas instalaciones y la reactivación de plantas existentes.

Entre los proyectos incluidos en el plan se encuentra la construcción de nuevas centrales de carbón en Alaska y Virginia Occidental, que serían las primeras de este tipo construidas en Estados Unidos desde 2013.

Además, se asignarán 75 millones de dólares para la construcción de una nueva terminal de exportación de carbón en Oakland, California, que facilitará el envío del mineral hacia mercados internacionales, especialmente en Asia.

Según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a CBS News, se espera que el plan cree miles de puestos de trabajo y genere un ahorro para los consumidores de 50.000 millones de dólares en costes de generación de energía.

El presidente realizó el anuncio desde el Salón Oval, acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, el secretario de Energía, Chris Wright, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin. Además, estuvieron presentes los gobernadores republicanos Mark Gordon de Wyoming y Patrick Morrisey de Virginia Occidental.

"Hoy estamos tomando una medida histórica para reducir el precio de la energía y el coste de la vida de todos los estadounidenses gracias al poder del carbón limpio y maravilloso. Si nos fijamos en China, si nos fijamos en tantos de los países exitosos, están utilizando carbón. Si nos fijamos en algunos de los grandes fracasos, en algunos países, están utilizando energía eólica", expresó Trump.

"Nuestra medida permitirá a estas instalaciones invertir en mejoras que prolongarán su vida útil durante décadas, reforzarán la fiabilidad de nuestra red eléctrica, que es, en realidad, la mayor beneficiaria, y, lo que es más importante, mantendrán los precios de la electricidad muy bajos para el pueblo estadounidense", añadió.

A nivel legal, la Casa Blanca utilizará la Ley de Producción de Defensa, una norma sancionada en 1950 que otorga a los presidentes una amplia autoridad sobre las industrias consideradas críticas para la seguridad nacional.