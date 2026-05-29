¿Trump en un billete de $250? Así avanza la controversial propuesta del Tesoro

Publicado por Carlos Dominguez 29 de mayo, 2026

El Departamento del Tesoro está preparando activamente el diseño de un nuevo billete de $250 que incluiría el retrato y la firma del presidente Donald Trump, en conmemoración del 250 aniversario de la independencia del país.

Se trataría de un hecho histórico: sería la primera vez en más de 150 años que una persona viva aparezca en un billete de curso legal estadounidense, rompiendo con una norma vigente desde 1866.

Según una investigación de The Washington Post, funcionarios nombrados por Trump en el Tesoro han presionado a la Oficina de Grabado e Impresión para que desarrolle prototipos del billete. Incluso se mostró un diseño maqueta durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este jueves.

Bessent defendió que el Tesoro solo está preparando prototipos por adelantado, y que no hay nada irregular ni inapropiado en tener a Trump en un billete conmemorativo del 250 aniversario.

¿Qué se sabe del billete? El diseño incluiría el rostro de Trump en el centro, junto con elementos conmemorativos del "250 AMERICA", colores de la bandera estadounidense y su firma. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el departamento está trabajando en los preparativos "por si el Congreso aprueba la legislación correspondiente". Bessent defendió la idea afirmando que "no hay nada inapropiado" en que el presidente aparezca en un billete conmemorativo del 250 aniversario.

El obstáculo legal

Desde 1866, la ley federal prohíbe que personas vivas aparezcan en los billetes y bonos estadounidenses. Para que el proyecto avance, se necesita modificar esta norma.

En febrero de 2025, el congresista Joe Wilson (R-Carolina del Sur) presentó el proyecto de ley H.R. 1761, conocido como "Ley del Billete de $250 Donald J. Trump", que busca autorizar expresamente este billete. Actualmente, el proyecto está estancado en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.

Hasta el momento, el billete no es de curso legal y solo se convertiría en moneda oficial si el Congreso aprueba la legislación.