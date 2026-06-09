La guerra en Irán dispara los costos del combustible y golpea al sector aéreo estadounidense

Publicado por Luis Francisco Orozco 9 de junio, 2026

Un informe publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos (BTS) reveló la forma en que el impacto financiero sobre la industria aérea estadounidense tras la guerra en Irán continúa agravándose a medida que los precios del combustible se mantienen elevados, al detallar que las aerolíneas estadounidenses gastaron cerca de 6.500 millones de dólares en combustible durante abril, cifra que representa un aumento superior al 26% en comparación con marzo y un incremento del 78% respecto al mismo mes del año anterior.

En el informe se muestra que el precio promedio del combustible para aviones alcanzó los 4,11 dólares por galón en abril, lo que supone un aumento de 94 centavos frente al mes anterior y de 1,81 dólares en comparación con abril de 2025. Asimismo, un informe publicado el domingo por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) proyectó que las compañías aéreas de todo el mundo obtendrán una ganancia neta combinada de aproximadamente 23.000 millones de dólares este año, una reducción considerable respecto a la previsión anterior de la organización.

Los informes fueron publicados poco después de que American Airlines se sumara a la lista de aerolíneas que recortan vuelos ante el fuerte aumento del precio del combustible de aviación, impulsado por la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. La compañía anunció que suspenderá temporalmente seis rutas durante los meses de agosto y septiembre, con numerosos analistas explicando que los cambios responden directamente al encarecimiento del Jet A, que representa entre el 25% y el 30% de los costos operativos totales de las aerolíneas.

Un portavoz de American Airlines, citado por CBS News, aseguró que "American no está suspendiendo ninguna ruta indefinidamente como parte de este ajuste". La aerolínea aseguró que contactará a los pasajeros afectados para reacomodarlos en otros vuelos u ofrecerles reembolsos completos.

Lejos de ser única y exclusivamente American Airlines la aerolínea afectada, CBS señaló que Delta Airlines también subió recientemente las tarifas de equipaje, citando "condiciones globales cambiantes". En Europa, KLM y Lufthansa han anunciado recortes similares.