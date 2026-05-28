La inflación subió un 3,8% en mayo, en línea con las expectativas del mercado, impulsada la guerra de Irán

Publicado por Carlos Dominguez 28 de mayo, 2026

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal (Fed), registró en abril un aumento interanual del 3,8%, su nivel más alto desde 2023, según datos oficiales del Departamento de Comercio publicados este jueves. La cifra supera el 3,5% de marzo y coincide exactamente con las expectativas.

Este repunte ocurre en medio del impacto económico de la guerra contra el régimen de Irán y del bloqueo que Teherán impuso al Estrecho de Ormuz, una arteria crítica por la que circula cerca del 20% del petróleo y el gas mundiales, lo que disparó los precios energéticos globales.

Los datos revelan la presión directa sobre las familias estadounidenses: los gastos de consumo personal subieron un 0,5% en abril, pero los ingresos disponibles cayeron un 0,1%.

Solo en combustible, los consumidores gastaron $28.800 millones más en gasolina y productos relacionados en abril respecto al mismo mes del año anterior. Según el club automovilístico AAA, el precio promedio de un galón de gasolina regular en EEUU ha aumentado cerca de un 48% desde el comienzo del conflicto.

La inflación subyacente al 3,3%

La inflación subyacente (core PCE), que excluye los volátiles precios de alimentos y energía, se ubicó en el 3,3%. La Fed, bajo la nueva dirección de Kevin Warsh, mantiene las tasas de interés sin cambios tras pausar los recortes en enero. Varios funcionarios han señalado la posibilidad de una subida de tasas para combatir la inflación persistente, que lleva más de cinco años por encima del objetivo del 2%.

En este escenario, el presidente Trump ha mantenido una campaña sin precedentes presionando a la Fed para que baje las tasas de interés y acelere el crecimiento económico, incluso si eso implica riesgos inflacionarios a corto plazo.