El Tesoro sostiene que el 'Big Beautiful Bill' favoreció principalmente a la clase media y baja

Publicado por Joaquín Núñez 2 de junio, 2026

El Departamento del Tesoro aseguró que las familias de clase media y baja fueron las principales beneficiadas de la principal legislación firmada por Donald Trump. En julio de 2025, el presidente firmó el ‘Big Beautiful Bill’, también conocido como Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras.

Según un análisis publicado por el Tesoro, el beneficio alcanzó a millones de trabajadores, familias y adultos mayores que aprovecharon deducciones fiscales vinculadas a hijos, propinas, horas extra, ingresos laborales y préstamos para vehículos.

Hasta la fecha límite de abril para la presentación de declaraciones de impuestos, las familias y los trabajadores estadounidenses recibieron “82 mil millones de dólares" en alivio fiscal proveniente de la citada legislación.

De acuerdo con el informe oficial, el 97% de los contribuyentes recibió una reducción de impuestos durante la última temporada fiscal y el alivio se concentró principalmente en los hogares de ingresos medios y bajos. El 96% de quienes obtuvieron una rebaja tributaria registró ingresos inferiores a los 200.000 dólares anuales, mientras que casi el 70% ganó menos de 100.000 dólares.

Entre las disposiciones más utilizadas se encuentra la deducción por propinas, reclamada por más de 7,5 millones de contribuyentes, de los cuales el 90% registró ingresos inferiores a 100.000 dólares anuales. Además, más de 29 millones de declarantes utilizaron la deducción por horas extra, mientras que más de 35 millones de adultos mayores reclamaron la deducción ampliada para adultos mayores.

Sobre las Cuentas Trump, el Tesoro precisó que el 86% de las cuentas abiertas pertenecen a familias que ganan menos de 200.000 dólares al año.

“Este análisis confirma que las políticas fiscales del presidente Trump suponen importantes recortes fiscales para los estadounidenses que trabajan duro y proporcionan un mayor alivio y seguridad financiera a los hogares con ingresos bajos y medios”, expresó al respecto el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Bajo la presidencia de Trump, nuestro código y sistema tributario federal reflejan el mandato del pueblo estadounidense de rechazar las políticas que castigan el éxito con subidas de impuestos y de adoptar aquellas que restablecen la equidad, recompensan el trabajo, respetan los sueldos ganados con esfuerzo y reavivan el sueño americano”, añadió.

El comunicado del Tesoro también remarcó que los recortes de impuestos que Trump implementó en su primera presidencia hubieran expirado de no ser por la sanción de la ley. Por lo tanto, este escenario hubiese supuesto aumento de impuestos de 5 billones de dólares.