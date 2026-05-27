México y EEUU inician una ronda de negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

Publicado por Diane Hernández 27 de mayo, 2026

México y Washington iniciaron este miércoles las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo las presiones arancelarias de presidente Donald Trump.

El T-MEC, en el que también participa Canadá, debe ser revisado cada seis años. Es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.

La primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes y la delegación mexicana estará encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, según la AFP.

"Resultados concretos en beneficio de la región"

La secretaría mexicana de Economía informó en un comunicado que las partes "definieron los siguientes pasos para profundizar las conversaciones, con miras a identificar resultados concretos en beneficio de la región".

"México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta", añadió el texto

Interrogada sobre este proceso durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que se alcanzará un acuerdo.

"Va a ser muy buen diálogo", dijo al detallar que la noche anterior el secretario Ebrard ya tuvo un primer intercambio con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.