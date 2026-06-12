Corea del Sur derrota a la República Checa y comienza con buen pie el Mundial

Los jugadores de Corea del Sur celebran tras vencer a la República Checa/ ULISES RUIZ AFP

Publicado por AFP 11 de junio, 2026

Corea del Sur comenzó con buen pie su andadura en el Mundial al vencer el jueves por 2-1 a la República Checa , tras convertir finalmente algunas de las numerosas ocasiones que creó.

Hasta el minuto 80 parecía que los checos iban a castigar el despilfarro de los coreanos, pero el suplente Oh Hyeon-gyu marcó el gol decisivo en un estadio de Guadalajara que estaba lejos de estar lleno.

Los coreanos de Son Heung-min habían dominado la primera parte, pero no lograron encontrar el camino del gol.

El exjugador del Tottenham envió un disparo por encima del larguero antes de realizar una carrera hacia la izquierda y regatear a dos defensas checos, para acabar disparando fuera.

Una entretenida segunda parte comenzó con un gol de los checos contra la corriente del juego, cuando Ladislav Krejci se elevó en el primer palo para rematar de cabeza con fuerza y batir al portero coreano Kim Seung-gyu.

Hwang In-beom finalmente hizo que la presión coreana diera sus frutos con un inteligente gol del empate, tras amagar un disparo y luego colocar el balón por encima del portero checo Matek Kovar en el minuto 67.

A los checos les anularon un gol antes de que Hwang sumara una asistencia a su gol, centrando desde la derecha para que Oh rematara a puerta.

Cuando sonó el pitido final tras un frenético final de partido, Son se dejó caer al césped de alegría.

Corea del Sur se enfrentará a la coanfitriona México, que venció a Sudáfrica por 2-0 en el partido inaugural del Grupo A del torneo el jueves, 18 de junio.

Los checos se enfrentarán a los sudafricanos en Atlanta ese mismo día.