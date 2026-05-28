'Trump Accounts' llega a nivel nacional: conoce el programa de inversión infantil impulsado por Trump

Publicado por Diane Hernández 28 de mayo, 2026

El Departamento del Tesoro anunció este jueves el lanzamiento nacional de las llamadas 'Trump Accounts', un programa de inversión infantil promovido por el presidente Donald Trump y diseñado para fomentar el ahorro y la inversión a largo plazo entre los menores de edad.

La iniciativa, presentada como una de las principales apuestas económicas de la administración Trump para el segundo mandato presidencial, permitirá a padres y tutores abrir cuentas de inversión respaldadas por el gobierno para sus hijos mediante una nueva aplicación digital habilitada en todo el país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el lanzamiento a través de un video publicado en la red social X, donde aseguró que el sistema ya está disponible "para todos los estadounidenses".

Cómo funcionará el programa

Según el Departamento del Tesoro, las 'Trump Accounts' permitirán a las familias registrar cuentas de inversión para menores, realizar aportaciones periódicas y seguir el crecimiento de los fondos a través de una plataforma centralizada.

La Administración sostiene que el objetivo del programa es ampliar el acceso al sistema financiero y promover la cultura de inversión desde edades tempranas.

"Esta innovadora aplicación facilitará a millones de estadounidenses el registro, la realización de aportaciones y el seguimiento del crecimiento del valor de sus inversiones", señaló Bessent.

El funcionario agregó que la medida busca generar una "prosperidad compartida" entre las familias estadounidenses y los mercados financieros.

Millones de niños ya inscritos seis millones de niños ya habrían sido inscritos preliminarmente en el programa.

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​La siguiente etapa contempla la activación gradual de las cuentas antes del lanzamiento oficial previsto para el 4 de julio de 2026, coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

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​El Tesoro explicó que los padres y tutores que completaron previamente el Formulario 4547 del IRS comenzarán a recibir correos electrónicos con instrucciones para finalizar la configuración de las cuentas.

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​"Los correos electrónicos de activación para estas familias se enviarán por fases entre ahora y el 4 de julio de 2026", indicó la dependencia en un De acuerdo con cifras entregadas por el Tesoro estadounidense, cerca depreliminarmente en el programa.​La siguiente etapa contempla la activación gradual de las cuentas antes del lanzamiento oficial previsto para el 4 de julio de 2026, coincidiendo con las celebraciones por el​El Tesoro explicó que los padres y tutores que completaron previamente elcomenzarán a recibir correos electrónicos con instrucciones para finalizar la configuración de las cuentas.​"Los correos electrónicos de activación para estas familias se enviarán por fases entre ahora y el 4 de julio de 2026", indicó la dependencia en un comunicado oficial

La alianza con Wall Street

La plataforma fue desarrollada en colaboración con Bank of New York Mellon y la firma de inversiones Robinhood, dos actores clave del sistema financiero estadounidense.

La participación de compañías privadas ha generado tanto respaldo como cuestionamientos dentro del debate político y económico estadounidense. Los defensores del programa aseguran que democratizará el acceso a la inversión y permitirá a millones de familias comenzar a construir patrimonio desde la infancia.

Sin embargo, algunos críticos han planteado dudas sobre el papel del gobierno federal en la promoción de productos financieros ligados al mercado bursátil y sobre la utilización del nombre del presidente en una política pública.

Un proyecto que Trump considera parte de su legado

Scott Bessent ya había adelantado en enero, durante una cumbre realizada en el Auditorio Mellon en Washington DC, que las 'Trump Accounts' podrían convertirse en uno de los legados económicos más duraderos de Donald Trump.

Según el secretario del Tesoro, el programa tendría un impacto generacional al incentivar hábitos de ahorro e inversión entre millones de estadounidenses desde edades tempranas.

El lanzamiento ocurre en un momento en que la Administración Trump busca consolidar una agenda económica enfocada en mercados financieros, desregulación e incentivos a la inversión privada como motores del crecimiento económico.