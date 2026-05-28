'Trump Accounts' llega a nivel nacional: conoce el programa de inversión infantil impulsado por Trump
El Departamento del Tesoro pone en marcha la plataforma para millones de familias estadounidenses.
El Departamento del Tesoro anunció este jueves el lanzamiento nacional de las llamadas 'Trump Accounts', un programa de inversión infantil promovido por el presidente Donald Trump y diseñado para fomentar el ahorro y la inversión a largo plazo entre los menores de edad.
La iniciativa, presentada como una de las principales apuestas económicas de la administración Trump para el segundo mandato presidencial, permitirá a padres y tutores abrir cuentas de inversión respaldadas por el gobierno para sus hijos mediante una nueva aplicación digital habilitada en todo el país.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el lanzamiento a través de un video publicado en la red social X, donde aseguró que el sistema ya está disponible "para todos los estadounidenses".
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For too long, financial markets felt out of reach for too many. We are proud to launch the @TrumpAccounts app, a historic tool that brings the President’s vision directly to the kitchen table.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026
This app ensures that every American family has a direct and easy way to be involved…
Cómo funcionará el programa
Según el Departamento del Tesoro, las 'Trump Accounts' permitirán a las familias registrar cuentas de inversión para menores, realizar aportaciones periódicas y seguir el crecimiento de los fondos a través de una plataforma centralizada.
La Administración sostiene que el objetivo del programa es ampliar el acceso al sistema financiero y promover la cultura de inversión desde edades tempranas.
"Esta innovadora aplicación facilitará a millones de estadounidenses el registro, la realización de aportaciones y el seguimiento del crecimiento del valor de sus inversiones", señaló Bessent.
El funcionario agregó que la medida busca generar una "prosperidad compartida" entre las familias estadounidenses y los mercados financieros.
Millones de niños ya inscritos
La siguiente etapa contempla la activación gradual de las cuentas antes del lanzamiento oficial previsto para el 4 de julio de 2026, coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
El Tesoro explicó que los padres y tutores que completaron previamente el Formulario 4547 del IRS comenzarán a recibir correos electrónicos con instrucciones para finalizar la configuración de las cuentas.
"Los correos electrónicos de activación para estas familias se enviarán por fases entre ahora y el 4 de julio de 2026", indicó la dependencia en un comunicado oficial.
La alianza con Wall Street
La plataforma fue desarrollada en colaboración con Bank of New York Mellon y la firma de inversiones Robinhood, dos actores clave del sistema financiero estadounidense.
La participación de compañías privadas ha generado tanto respaldo como cuestionamientos dentro del debate político y económico estadounidense. Los defensores del programa aseguran que democratizará el acceso a la inversión y permitirá a millones de familias comenzar a construir patrimonio desde la infancia.
Sin embargo, algunos críticos han planteado dudas sobre el papel del gobierno federal en la promoción de productos financieros ligados al mercado bursátil y sobre la utilización del nombre del presidente en una política pública.
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Scott Bessent ya había adelantado en enero, durante una cumbre realizada en el Auditorio Mellon en Washington DC, que las 'Trump Accounts' podrían convertirse en uno de los legados económicos más duraderos de Donald Trump.
Según el secretario del Tesoro, el programa tendría un impacto generacional al incentivar hábitos de ahorro e inversión entre millones de estadounidenses desde edades tempranas.
El lanzamiento ocurre en un momento en que la Administración Trump busca consolidar una agenda económica enfocada en mercados financieros, desregulación e incentivos a la inversión privada como motores del crecimiento económico.