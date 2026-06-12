Apertura energética: Venezuela consolida cinco acuerdos clave con Shell que incluyen el megacampo de gas Loran

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 11 de junio, 2026

Venezuela formalizó este jueves una ambiciosa reconfiguración de su industria de hidrocarburos al suscribir cinco acuerdos estratégicos con la corporación petrolera británica Shell.

Los convenios económicos aseguran la participación de la multinacional en proyectos de crudo y gas de alta envergadura, destacando de manera primordial la explotación comercial del codiciado campo de gas submarino Loran, un yacimiento estimado en 7 billones de pies cúbicos que se extiende hasta las aguas territoriales de Trinidad y Tobago.

La firma de estos acuerdos definitivos concreta las intenciones preliminares trazadas a comienzos de año.

De este modo, Shell se posiciona como una de las primeras grandes corporaciones transnacionales en capitalizar las nuevas oportunidades de inversión y apertura económica que se abrieron en la nación sudamericana tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos el pasado mes de enero.

La alianza estratégica establece las directrices operativas para que Venezuela inaugure formalmente sus exportaciones de gas costa afuera mediante la interconexión con las plataformas de Trinidad y Tobago, donde la materia prima será procesada y convertida en gas natural licuado.

Este esfuerzo de infraestructura se complementará con el proyecto Dragon —otra reserva de 4.2 billones de pies cúbicos en la que Shell ya mantiene intereses activos—, potenciando la explotación de las vastas reservas gasíferas del subsuelo venezolano.

"Estamos dando un paso histórico al firmar esta licencia para la fase uno del plan de desarrollo del campo Loran", manifestó la presidenta del régimen interino, Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de firma de los convenios.

Los nuevos términos regulatorios devuelven a Shell, empresa que previamente había replegado sus operaciones y cerrado sedes en el territorio, un rol preponderante en la lista de socios preferenciales de la estatal PDVSA para el desarrollo de infraestructura crítica.

Alianzas técnicas en Monagas y reducción de emisiones

Más allá del ámbito gasífero, las delegaciones institucionales sellaron un acuerdo de cooperación técnica enfocado en optimizar el suministro de equipamiento y la ampliación productiva de los yacimientos de crudo ubicados en la región de Monagas Norte.

Los hidrocarburos extraídos en estas locaciones proveerán los diluentes requeridos para incrementar la disponibilidad del Merey, el petróleo pesado insignia de la cesta de exportación nacional, garantizando además el suministro regular a los complejos de refinación locales.

Asimismo, las partes ratificaron un pacto complementario para la adquisición de componentes tecnológicos dirigidos a disminuir la quema de gas en la atmósfera, un paso técnico orientado a elevar la eficiencia industrial.

Esta reactivación del sector privado occidental en la cuenca del Caribe se complementará con la participación de la también británica BP, corporación que de igual forma suscribió convenios con las autoridades en el mes de abril para incorporarse a las tareas de explotación en el yacimiento Loran y en el bloque adyacente Cocuina-Manakin.