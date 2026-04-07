California: un estudio revela efectos no deseados del aumento del salario mínimo para trabajadores de comida rápida

Publicado por Joaquín Núñez 7 de abril, 2026

Un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz encontró que el aumento del salario mínimo en California para trabajadores del rubro de la comida rápida tuvo "consecuencias no deseadas". Según sus hallazgos, desde su implementación la medida trajo daños colaterales que se traducen en un aumento de los precios de los menús para los consumidores y la eliminación generalizada de las horas extras para los empleados, entre otras cosas.

En septiembre de 2023, el gobernador Gavin Newsom firmó un aumento del salario mínimo de 16 a 20 dólares la hora para trabajadores del rubro de la comida rápida. La medida entró en vigor en abril del 2024. En los meses siguientes, algunos restaurantes como Pizza Hut, Burger King, McDonald’s, Rubio's y Blaze Pizza cerraron negocios y anunciaron despidos para hacer frente al aumento de costos.

"Ninguna buena intención queda impune"

En este contexto, la Universidad de California en Santa Cruz publicó un informe sobre las consecuencias no deseadas de la política implementada por Newsom en 2024.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores "entrevistaron a propietarios y gerentes de más de 100 franquicias de comida rápida en todo el estado, revisaron los registros financieros y de contratación de estos negocios y observaron sus operaciones para comprender cómo han cambiado las cosas desde la implementación del aumento del salario mínimo".

Además, conversaron con propietarios de tres restaurantes en la ciudad de Santa Cruz para conocer cómo el impacto de esta legislación se había extendido a sus operaciones diarias.

"Según lo que hemos descubierto, creo que esta legislación es un claro ejemplo de que ninguna buena intención queda impune. Tiene consecuencias no deseadas y efectos colaterales, y en general, creo que los resultados no han sido tan positivos como esperaban los legisladores", expresó Stephen Owen, profesor de economía de la Universidad de California en Santa Cruz y autor del estudio.

"Los resultados apuntan a una gran cantidad de consecuencias negativas, como el aumento de los precios de los menús para los consumidores, la reducción de las horas de trabajo de los empleados, la eliminación generalizada de las horas extras y la pérdida de prestaciones para los empleados", añadió.

El informe se publicó un mes después del que elaboró el Berkeley Research Group en febrero. Según sus hallazgos, que partieron de los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, hasta junio de 2024 se habían perdido 10.700 empleos en el rubro de la comida rápida. Además, señalaron que los precios en los establecimientos se dispararon un 14,5% tras la entrada en vigor de la nueva ley de salario mínimo.